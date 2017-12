50 Cent a The Game čelia drahému súdnemu procesu

25. apr 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Americký raper 50 Cent a jeho kolega a chránenec The Game čelia obvineniu istého muža, ktorý tvrdí, že ho v januári tohto roka obe hviezdy napadli. Pred súdom žiada odškodné vo výške 7 miliárd 840 miliónov korún. Muž tvrdí, že The Game a 50 Cent napadli jeho a DJ-a istého rádia vo Washingtone. Tento útok sa údajne stal aj námetom pre pieseň Hate It Or Love It. "Stále sa cez to snažím preniesť, no táto pieseň tomu vôbec nepomáha," povedal poškodený v televíznej show Celebrity Justice. "Udreli ma zozadu do hlavy tak silno, že som upadol do bezvedomia. Bál som sa o svoj život," dodal. Okrem spevákov sa muž súdi aj z nahrávacími spoločnosťami rapera Dr. Drea a Eminema.