Prečítajte si dva originálne listy Jula Satinského

Písal s vtipom a ľahkosťou, všímal si okolo seba detaily, ktoré iní prehliadli, vedel sa dokonale tešiť z toho, akú podobu svojim príhodám na papieri dáva. Taký bol Július Satinský, keď písal listy. Robil to rád, obšťastňoval nimi priateľov a známych presne tak pôžitkársky, ako keď im varil podľa obľúbených receptov alebo bavil v divadle.

Jedným z jeho dôležitých adresátov bol aj budúci herec Peter Šimun. Listy mu písal rukou alebo na písacom stroji, na rozveselenie často aj na farebnom papieri. Sú staré päťdesiat rokov. Majú presne tú typickú drapľavú textúru, akou sa človeka dotýkajú listiny, ktoré ľudia radi a často držali v rukách.

To vám umožniť nevieme, ale aj z listov Júliusa Satinského Petrovi Šimunovi v elektronickej podobe vanie autentický pach zdravej človečiny.

List prvý. O Expedícii Li - Li

Rád chodil na túry, potulky, expedície. Rád stretával ľudí, dišputoval s nimi, smial sa. No keď niektorí zistili, že je to "ten herec", prestali byť otvorení a už nehovorili slobodne. Nechal si preto narásť fúzy a bradu a vydával sa za zemepisára, bol ako kráľ, čo chodí po krajine v prezlečení so svojim ministrom.

List prvý. Strana 2. (zdroj: archív Petra Šimuna)