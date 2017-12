Na nesmrteľnej Love story chcelo štúdio šetriť. Jej režisér zomrel vo veku 92 rokov

Keď sa Love story dostala do kina, z knižnej predlohy sa stal v Spojených štátoch hit roka.

19. aug 2016 o 15:02 Alexandra Jurišová

Jeden nesmrteľný film. Aj to stačí na to, aby sa meno Arthura Hillera citovalo vo filmových encyklopédiách. On je podpísaný pod romancou Love story z roku 1970.

Zomrel v stredu vo veku 92 rokov.

Slávna romanca dostala filmovú podobu podľa rovnomennej knihy Ericha Segala. Je príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí sa i napriek výhradám rodičov, najmä otca, rozhodnú vziať. Ryan O´Neal hral študenta práva na Harvarde Olivera Barretta IV. a Ali MacGraw zase študentku hudby Jennifer Cavalleriovú.

Po svadbe sa ich život javil ako dokonalý, hoci ako študentni, respektíve čerství absolventi, nemali veľa peňazí. Oliver musel znášať hnev otca, potom aj zákernú chorobu Jenny.

Režisér Arthur Hiller s Ali MacGrawovou. (zdroj: SITA/AP)

„Čo môže povedať dvadsaťpäťročné dievča, ktoré zomiera?“ Touto vetou sa začína román, ktorý bol v Spojených štátoch tým najčítanejším v roku 1970. Potom sa z neho predalo viac ako dvadsať miliónov výtlačkov po celom svete.

Jeho príbeh má hlbšiu myšlienku ako len zamilovanosť dvoch ľudí s tragickým koncom. Práve smrť na konci príbehu je kľúčová, pretože Oliver vo svojom zármutku nečakane nájde útechu u svojho otca.

Erich Segal povedal, že celý príbeh o láske medzi Oliverom a Jennifer je v podstate viac o vzťahu otca so synom.

Na filme Arthura Hilla muselo štúdio šetriť, jeho rozpočet v tom čase zrazili pod dva milióny dolárov. Nakoniec na seba prekvapujúco nielenže zarobil, no vyniesol až cez sto miliónov. Keď Hill v roku 2002 preberal čestnú cenu akadémie, uvádzali ju práve herci Love story. Patril k najváženejším a najvplyvnejším režisérom Hollywoodu.

Hill v rokoch 1993 - 1997 pôsobil aj ako prezident Akadémie filmového umenia a vied.