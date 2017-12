Na internete nahromadil, čo naši predkovia narozprávali

Známy aforista Tomáš Ulej rozbehol internetovú stránku, na ktorej zozbieral našu ľudovú slovesnosť.

20. aug 2016 o 4:12 Eva Andrejčáková

Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť. Tak hovorieval kedysi ľud slovenský a stále je to pravda. Akurát, že dnes, v časoch vlády virtuálnej reality, sa nedá zatajiť už nič. Čiže ani prostonárodné slovenské bizarnosti a múdrosti našich predkov. Narodil sa totiž na webe Ľudo Slovenský, ktorý ich všetky v tisíckach prísloví, porekadiel, úsloví či pranostík pozbieral. Pridal k nim, ako inak, aj šťavnaté slovenské vulgarizmy a žánre mieni rozširovať.

Živý dôkaz sily

Kto je Ľudo? Možno literárny velikán a možno len obyčajný smrteľník. Za jeho internetovou identitou však stojí človek z mäsa a kostí - aforista Tomáš Ulej. Už niekoľko rokov chodí po knižniciach a prehrabáva sa v zdrojoch tradičnej slovenskej ľudovej kultúry, akou je napríklad stará dobrá zbierka spisovateľa a učiteľa Adolfa Petra Zátureckého. Všetko to digitalizuje a umiestňuje na internet.

Čo ho na ľudovej slovesnosti najviac priťahuje? "Asi jej umelecká hodnota," hovorí. "Mnohé príslovia a porekadlá sú úžasnými aforizmami, ktoré pokojne obstoja aj dnes. To platí aj o ďalších prvkoch ľudovej slovesnosti. Skutočnosť, že prežili, že sme si ich v jazyku poodovzdávali a denne ich používame, je dôkazom ich sily."

(zdroj: LUDOSLOVENSKY.SK)

Zahmkať a nájsť

Druhou fascinujúcou stránkou ľudovej slovesnosti podľa neho je, že nám ponúka sondu do myslenia našich predkov. Naše dnešné starosti majú s nimi stále veľa spoločného, len si to akosi málo uvedomujeme. „Ľudová slovesnosť je fascinujúca a umelecky krásna, no zdrojov, kde sa k nej dostať, je málo. Sme prvá generácia, ktorá môže, a preto by aj mala vziať všetko hodnotné, čo sa dosiaľ v našich dejinách vytvorilo, a zachovať to,“ vraví Tomáš Ulej.

Potvrdzuje, že internet je na tento účel najvhodnejšie médium – príslovia môžete poprepájať podľa tém, kľúčových slov, podobností. K ľudovým piesňam zase viete priamo pridať nahrávky či videá, ktoré sa prehrávajú súbežne s tým, ako stránka ukazuje, ktorá nota či slovo sa práve spievajú, do mapy sa dá zase vykresliť, kde sa ktoré piesne spievali, tie podobné opäť prepojiť alebo nechať používateľa zahmkať kúsok melódie a rovno touto hlasovou vzorkou danú pieseň nájsť.

Čo nás vystihuje

Ulej začal pred rokmi Zlatým fondom denníka SME a digitalizáciou literatúry. Teraz chce aj s pomocou komunity rozšíriť pôsobnosť na celé kultúrne dedičstvo.

Projekt Piesne predstaví už o pár týždňov. S odborným zastrešením Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa chystá zdigitalizovať a na web umiestniť desiatky tisíc ľudových piesni. Pomôcť ich zbierať môže každý, kto by stránku ludoslovensky.sk chcel obohatiť.

Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, ktoré príslovie, porekadlo, pesnička či, nebodaj, nadávka vás najviac vystihujú? Poklikajte Ľuda a môžete to zistiť. Tak, ako sa našiel Tomáš Ulej. „Som človek mnohých záujmov a potom mi niekedy chýba sústredenie na jednu vec,“ priznáva. A tak si občas sám sebe hovorí, že by som nemal byť "do každého hrnca vareška".