Na prehliadku SND a jeho priatelia prídu štyri zahraničné divadlá

Bratislava 25. apríla (TASR) - Divadlá z Ľubľany, Belehradu, Varšavy a Prahy bude hostiť Slovenské národné divadlo počas prehliadky SND a jeho priatelia, ...

25. apr 2005 o 15:00 TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Divadlá z Ľubľany, Belehradu, Varšavy a Prahy bude hostiť Slovenské národné divadlo počas prehliadky SND a jeho priatelia, ktorá sa začne v utorok.

Ako prvé na scéne DPOH vystúpi Slovinské národné divadlo s jednou z najvýznamnejších tamojších inscenácii - Proustovým Hľadaním strateného času v réžii Dušana Jovanoviča. Diváci uvidia takmer celý súbor divadla, keďže v hre 29 hercov stelesní 50 postáv vo fascinujúcich kostýmoch a veľkolepej výprave. V stredu bude javisko DPOH patriť Juhoslovanskému činoherného divadlu Belehrad, ktoré uvedie jednu z najúspešnejších a vo svete najznámejších súčasných srbských hier - Koľajnice od Mileny Markovičovej. Zároveň sa Koľajnice stali kultovým predstavením mladej generácie v Belehrade.

Prehliadka bude pokračovať 10. mája a 16. mája dvoma zahraničnými inscenáciami, na ktorých uvedení spolupracovali aj slovenskí divadelníci. Najprv príde Národné divadlo Varšava s hrou Merlin, ktorú režíroval slovenský režisér Ondrej Spišák a pod scénografiu sa podpísal František Lipták. Spišákovi modernizovaná legenda o rytieroch priniesla nomináciu na cenu Varšavský Fénix. Hra je výstižnou metaforou vývoja udalostí v postkomunistickom Poľsku. Predstavenia budú uvádzané so simultánnym prekladom do slúchadiel. Národné divadlo Praha na Slovensku uvedie Prenasledovanie a umučenie Dr. Šaldu, ktorého autor nie je známy. Anonymný autor vystupuje aj v hre z divadelného prostredia, kde fikcia splynie so skutočnosťou. Pražské divadlo na inscenácii, ktorú režíroval šéf Činohry ND Michal Dočekal a scénu navrhol riaditeľ ND Daniel Dvořák, spolupracovalo so súborom SND.