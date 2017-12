Nicole Kidmanová nevie povedať nie dobrému filmu

25. apr 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Austrálska herečka Nicole Kidmanová vyhlásila, že potrebuje prestávku vo filmovaní. Cíti sa totiž z tohto hektického tempa veľmi unavená. "Potrebujem oddych, ani som si neuvedomila ako veľmi. Keď pracujem, pracujem veľmi tvrdo a často tomu úplne prepadnem. Je veľmi jednoduché nerobiť nič," povedala herečka pre femalefirst.co.uk. Držiteľka Oscara povedala, že je pre ňu veľmi ťažké povedať nie nejakému dobrému scenáru. No ako priznala, je načase sa to naučiť, aby sa úplne nezrútila. "Ak dostanem dobrý scenár a dobrého režiséra, je pre mňa prakticky nemožné povedať nie. Musím sa to naučiť, pretože práca nonstop môže byť zničujúca," dodala talentovaná herečka.