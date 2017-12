Spielberg sfilmoval populárneho Roalda Dahla. Lepší režisér nebol?

V detskej knižke Kamoš obor je špecifický drsný humor. Toto je päť vecí, ktoré možno čakať od jej adaptácie.

22. aug 2016 o 14:33 Kristína Kúdelová

Steven Spielberg, režisér film Kamoš obor. Nakrútil ho podľa knihy The Big Friendly Giant od Roalda Dahla.(Zdroj: SITA/AP)

O adaptáciu diela takého populárneho spisovateľa, ako je Roald Dahl, musela byť v Hollywoode bitka. Práva na knižku, kde sa dievčatko bez rodiny skamaráti s dobráckym obrom a spolu to dotiahnu až do Buckinghamu, skončili v rukách režiséra Stevena Spielberga. Nesklame čitateľov, keď na budúci týždeň príde jeho film Kamoš obor do kín? Hľadali sme, čo hovorí v jeho prospech.

1. Tento príbeh mu patrí

Steven Spielberg dospieval, keď sa jeho rodičia rozviedli. Neraz spomínal, že si v tom čase hľadal imaginárnych priateľov, ktorí by ho sprevádzali obdobím smútku a pomohli by mu. Aj vo filme E. T. mimozemšťan možno nájsť stopy po jeho rodinnom rozčarovaní a detskom fantazírovaní.

V dospelosti sa zaradil k fanúšikom Roalda Dahla a knihu Kamoš obor čítal pred spaním všetkým svojim deťom, dokopy siedmim.

Sirôtka Sophia v ňom natrafí na dobráckeho starčeka nadľudských rozmerov a hoci sa jej spočiatku javí veľmi nebezpečne, stanú sa kamarátmi, čo sa navzájom podržia v každej dobrodružnej situácii. Spielbergove deti museli cítiť porozumenie, s ktorým im ocko knižku čítal, a mali by to cítiť aj deti, ktoré prídu na jeho film do kina.

video //www.youtube.com/embed/hX12IG-L0Ig

2. Rozumie tomu, čo chcú ľudia vidieť

Mladý Spielberg čítal - na pobavanie svojich umelecky založených spolužiakov - ekonomickú tlač. Jeho kolegovia by možno povedali, že ekonomické štatistiky ovládal skôr, ako si našiel režisérsky štýl.