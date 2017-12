Komédia Dobrý človek je jedným z najlepších slovenských filmov. Pozrite si ho celý

Ako nájsť zmysel života, keď žijete v zaspatom Komárne. Sprístupňujeme vám film režiséra Csabu Molnára

22. aug 2016 o 18:44 Eva Andrejčáková



Sprístupnili sme pre vás Dobrého človeka - jeden z najlepších slovenských filmov posledných rokov.

Komédiu z pohraničného prostredia nakrútil ako svoju absolventskú prácu v roku 2013 mladý režisér Csaba Molnár v štýle Akiho Kaurismäkiho. Obsadil doň známych hercov Attilu Mokosa, Judit Bárdos či Évu Bándor.

Približuje v ňom ospalý život Komárna, mesta na maďarsko-slovenských hraniciach, kde mladého elektroinštalatéra Zoltána vytrhne z letargie nehoda, pri ktorej takmer zomrie. Zjaví sa mu však anjel strážny, ktorý mu môže predĺžiť život pod podmienkou, že urobí troch ľudí šťastnými.

Má to význam skúšať? Vedia byť vôbec ľudia šťastní? Všade ho obklopujú skôr takí, čo myslia iba na seba a radšej sa zatrpknuto zmierujú so svojím nešťastím, než by hľadali spoločnú reč.