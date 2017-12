Na kresťanov sa nedá spoľahnúť, Ježiš vo filme ich nezaujíma

Remake legendárneho filmu Ben Hur nie je v kinách úspešný. Tu je päť dôvodov, prečo sa s tým dalo počítať

23. aug 2016 o 15:42 Kristína Kúdelová

Marlon Brando povedal nie. Po ňom aj Rock Hudson a Paul Newman. Ani jeden z nich v roku 1959 neprijal úlohu vo filme Ben Hur. Lenže Charlton Heston povedal áno a zaručil si tak celoživotnú slávu.

Film o židovskom šľachticovi z Jeruzalema, ktorý sa zradou svojho nevlastného brata dostal do otroctva Rimanov, sa stal prvým megahitom v amerických kinách, v roku 1960 získal jedenásť Oscarov.

Historický príbeh s biblickými motívmi nakrútil William Wyler podľa knižky Ben Hur: Príbeh Krista. Dnes podľa nej vznikol film nový, v kinách sa mu však nedarí a štúdiá Paramount a Metro Goldwyn Mayer už asi tušia, že prišli o peniaze.

Svet filmu sa od prvého Ben Hura radikálne zmenil. Takže keď si pred nakrúcaním chystali kalkuláciu, určite mali dlhý zoznam dôvodov, prečo ich projekt nemusí vyjsť. Predpokladáme, že týchto päť bolo medzi nimi:

1. Dnes už Kristovi nezostalo žiadne tajomstvo

Ben Hur je predovšetkým príbehom o mužovi, ktorý bojuje o svoju slobodu. V druhom pláne sa však odvíja aj príbeh Krista. Režisér William Wyler ho v roku 1959 zobrazil veľmi decentne: keď ho Ben Hur stretol, videli sme len tieň na ceste. Mimochodom, to bola pekná scéna, ako mu Kristus podal vodu a zachránil mu tým život.

S takým trikom by už dnes málokoho vzrušil. Hollywoodska produkcia smeruje k doslovnosti, film Umučenie Krista od Mela Gibsona dotiahlo do extrémnej popisnosti aj násilie. Trend sa prejavil aj pri novom Benovi Hurovi, herec Rodrigo Santoro v ňom dostal úlohu Ježiša – a dostal sa až medzi najvyššie miesta v titulkoch. Čím menšie je však tajomstvo, s ktorým sa mystické udalosti nakrútia, o to menšie je prekvapenie, ktoré môžu vyvolať.

Rodrigo Santoro stojí ako Ježiš na popredných miestach v titulkoch. (zdroj: OUTNOW)