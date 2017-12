Natalie Portmanová si asi zahrá v nezávislom filme

25. apr 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Hollywoodska herečka Natalie Portmanová v súčasnosti rokuje o svojej účasti v nezávislom filme Mr. Magorium's Wonder Emporium. Pod tento film by sa mal scenáristicky a režijne podpísať Zach Helm. Podľa stránky Hollywood Reporter film by mal byť o čarovnom hračkárstve a mal by preberať témy ako dospievanie a verenie na zázraky. Natalie Portmanová, ktorá momentálne pracuje na filme V for Vendetta, sa najbližšie objaví vo filme Hviezdne vojny : Epizóda III - Pomsta Sithov.