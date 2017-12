O budúcnosti seriálu Most je rozhodnuté, chystá sa rozlúčka so Sagou

Novinky švédsko-dánskeho seriálu nemusia fanúšikov nevyhnutne potešiť.

24. aug 2016 o 14:44 Kristína Kúdelová

Saga zatiaľ v seriáli Most vydržala.(Zdroj: NRK)

Už tri sezóny Švédi a Dáni dokazujú, že na ich hraničnom území sa môže odohrať pozoruhodné množstvo vrážd. Z toho vychádza seriál Most: je potom veľmi zaujímavé, že jeden prípad musia riešiť detektívi z jednej aj druhej krajiny. V Škandinávii sa už teraz chystá štvrtá sezóna a nórsky denník Dagbladet píše, že fanúšikovia možno nebudú nadšení správymi, ktoré s tým súvisia.

V prvej sérii viedli vyšetrovanie Švédka Saga (Sofia Helin) a Dán Martin (Kim Bodnia). Ona s Aspergerovým syndrómom, on s históriou rozpadnutných manželstiev. Hoci ich dvojica dramaturgicky perfektne fungovala, Martin ju narušil tým, že na konci druhého prípadu zabil vraha, ktorého hľadali. Mstil sa za smrť svojho syna a keďže skončil vo väzení, musel z príbehu vypadnúť.

Vražda na dvoch územiach. (zdroj: NRK)

Hrdinovia prvých dvoch sezón Martin a Saga. (zdroj: NORK)

Saga dostala z Dánska nového kolegu Henrika (Thure Lindhardt), ktorý mal zas čierne mory a tvrdil, že mu uniesli ženu a dve dievčatká. Na konci tretej série sa Saga dostala k jeho spisu a je možné, že vo štvrtej bude hľadať pravdu o celej záhade.

Seriál Most bol mimoriadne vydarený tým, aké pekné charaktery vytvoril a ako premyslene a vkusne pracoval s napätím i násilím. Diváci boli trochu smutní, keď z neho odišiel Martin, no teraz už asi tvorcovia chystajú rozlúčku aj so Sagou.

Keď sa novinári z Dagbladetu pýtali scenáristu Hansa Rosenfeldta, či bude aj piata séria, dostali odpoveď: "Síce to človek nikdy nemôže s určitosťou vedieť, ale myslím si, že už sme došli na koniec."