Komik Tomáš Hudák: Vtipkovať zo Šatana? To sa u nás nedá

Videl, ako sa celá električka smeje na mužovi, ktorý sa pošmykol na snehu pri tom, ako ju chcel dobehnúť. Nepohŕda takým humorom, sám sa vtedy smial tiež. Myslí si však, že na úrovni slovenského humoru treba poriadne popracovať a ide sa mu venovať na voľnej nohe a na plný úväzok. Novinár a komik TOMÁŠ HUDÁK preto opúšťa spravodajstvo RTVS, hoci aj tam by ešte bolo s humorom dosť roboty.

Ako vedúci vydania ste sa v RTVS zviditeľnili aj tým, že ste príspevok o prezidentskej kandidatúre Jána Čarnogurského uviedli titulkom: Čarnogurský chce legalizovať sobáše gayov. Môžeme sa k tomu vrátiť?

,,Môžeme."

Ako sa to vtedy stalo?

,,Vo vnútornom systéme máme šablóny na zapisovanie titulkov. Redaktorka ho nestihla vyplniť, keď šla s príspevkom do strižne, a ja som, len tak zo zábavy, napísal cvičný. Aby sme nezabudli. Lenže sme zabudli, nevymenili sme ho a prišli sme na to až pri vysielaní. Bola to chyba, pretože v žurnalistike je také pravidlo, že nikdy nepíš to, čo nechceš uverejniť. V takýchto prípadoch fungujú Murphyho zákony dvojnásobne."

Zasmiali ste sa vtedy?

,,V prvej chvíli nie."

A kedy prišla tá chvíľa?

,,Až na druhý deň, keď som o tom čítal v Novom Čase a videl Čarnogurského fotku s naším titulkom. Našťastie, bolo veľmi ťažko uveriteľné, že by on niečo také povedal."

Ján Čarnogurský je možno práve ten, čo sa na takých veciach dokáže zasmiať, nie?

,,To som nakoniec zistil aj ja, pretože som za ním zašiel. Začalo sa šíriť - tak ako v každej krajine, čo rada funguje na konšpiračných teóriách, že ten titulok bol súčasťou dohodnutého útoku ostatných politických strán. Hovorili o tom priamo ľudia z jeho volebného tímu. Povedal som si teda, toto treba uviesť na pravú mieru a navštívil som ho. Prekvapil ma, zobral to úplne normálne."

V detstve miništrant, dnes komik a novinár. (zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Nebolo vtedy zbytočné zo strany RTVS tak veľmi sa kajať? Nie sú také situácie príležitosťou, trochu tú vážnosť vo verejnoprávnom médiu odľahčiť?

,,Problém bol, v akom období sa to stalo. Vtedy bola predvolebná kampaň rozbehnutá, teoreticky mu to mohlo uškodiť. Keby v prvom kole prehral o pol percenta, mal by som asi zlý pocit. Našťastie, bol veľmi ďaleko od postupu do druhého kola, takže som si mohol vydýchnuť. Vravel som si, neverím, že som mu odradil 100-tisíc potenciálnych voličov."

Pred pár dňami sme mali v televízii olympiádu. Ani z toho sme veľkú zábavu neurobili. Nebojíme sa my trochu humoru?

,,Minulý rok sme počas majstrovstiev sveta v hokeji mali taký pokus. Po konci zápasov sme mali tri krátke štúdiá, bol tam Sajfa aj časť našej partie z relácie Od veci. Samého ma prekvapilo, akú autocenzúru som zrazu pocítil. Fóry, ktoré by mi pri stand-upe bez problémov prešli, som zrazu nevedel vysloviť. Cítil som akýsi rešpekt z toho, že to moje slovo zostane zaznamenané. A čo keď by som toho hokejistu potom stretol v meste?"

Žeby hokejisti nemali zmysel pre humor?

,,Zistili sme vtedy, že niektoré veci berú smrteľne vážne.