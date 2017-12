Poľskí veriaci napodobňujú film Davida Lyncha. Vydávajú sa na púť na traktore

Príbeh Alvina Straighta inšpiroval poľských nezamestnaných k duchovnej ceste. Americký režisér sa o tom dozvedel.

25. aug 2016 o 16:18 Kristína Kúdelová

Pôjdu na traktore rýchlosťou 15 km za hodinu z južného Poľska až do Francúzska. Štyria nezamestnaní Poliaci videli film Príbeh Alvina Straighta a zatúžili ho napodobniť. Myslia si, že nič lepšie teraz so svojimi životmi nemôžu urobiť. Kamery sú už pri tom, sprevádzať ich bude kňaz.

Príbeh Alvina Straighta nakrútil David Lynch v roku 1999. Je to mimoriadne netradičný film na jeho pomery. Žiadny triler, žiadne temné prúdy ľudského podvedomia, žiadne logické hádanky. Len čistá, prostá roadmovie a v jej centre Alvin Straight, slabnúci starý muž. Lekári mu už zakázali šoférovať auto, ale on sa potreboval vydať na cestu, aby sa stretol so svojím bratom a pred smrťou sa s ním udobril.

Nemal auto? Ani vodičák? Trochu problém. Ale on dokázal prejsť dva štáty aj na záhradníckej kosačke.

video //www.youtube.com/embed/1yUwF3vskF8