29. august: Deň, keď Beatles prestali koncertovať

Poslednýkrát ich videli v San Franciscu. Beatles odohrali derniérový koncert pred 50 rokmi.

„Tak a je to. Už nie som Beatle,“ povedal George Harrison, keď sa lietadlo so štvoricou slávnych hudobníkov strácalo nad svetlami San Francisca. Kapela Beatles cítila únavu a akosi tušila, že už spolu nikdy nevystúpia.

John Lennon zrejme nemal pravdu, keď krátko predtým vyhlásil, že kresťanstvo je na ústupe a že jeho kapela je populárnejšia než Ježiš. Tento výrok vyšiel Beatles draho. Mnohé rádiá prestali hrať ich pesničky, hromadne sa pálili platne kapely a hudobníci sa radšej nestretávali s novinármi, dostali totiž niekoľko výhražných listov, nehovoriac o tom, že Ku-Klux-Klan pribil jednu z nahrávok kapely na drevený kríž.

V auguste1966 Beatles zorganizovali posledné turné po Spojených štátoch. Jeho konečnou stanicou bolo 29. augusta San Francisco. Odvtedy prešlo presne päťdesiat rokov.

Máš so sebou magnetofón?

Na taký malý ohlas Beatles neboli pripravení. Na štadióne Candlestick Park v San Franciscu sa do hľadiska mohlo zmestiť viac ako štyristotisíc divákov, no zaplnená bola len polovica. Pre spoločnosť, ktorá mala na starosti predaj lístkov, to znamenalo finančnú stratu.

„Akosi sme čakali, že to bude ich úplne posledný koncert,“ citoval nedávno zosnulého tlačového agenta Beatles Tonyho Barrowa portál Consequence of sound. „Pamätám si, ako sa ma Paul (McCartney) tesne pred začiatkom koncertu pýtal, či som si so sebou priniesol magnetofón. Požiadal ma, aby som celý koncert nahral na kazetu.“

Barrow sa jednoducho postavil uprostred štadióna s mikrofónom v ruke. Jednu kópiu nahrávky daroval McCartneymu, ďalšiu uzamkol v skrinke svojej kancelárie.

Dodnes nie je jasné, ako sa záznam nakoniec dostal medzi fanúšikov kapely – nájsť ho však môžete aj na youtube. Pôvodnú Barrowovu nahrávku spoznáte podľa toho, že sa končí uprostred poslednej piesne Long Tall Sally. Vtedy sa totiž magnetofón tlačového agenta dostal na koniec kazety.