Meky Žbirka: Zavrieť značku Beatles bolo ako zavrieť Coca-Colu

Ani šéf OSN ich peniazmi nepresvedčil, aby sa vrátili hrať. To bolo cool, hovorí Meky Žbirka.

26. aug 2016 o 15:38 Kristína Kúdelová

Máme pre vás kontrolnú otázku: Kedy a kde bol posledný koncert Beatles?

"Bolo to v roku 1966 v San Franciscu. Vydali vtedy dôležitý album Revolver a vydali sa na turné. Presný dátum vám nepoviem, pretože na číslach a dátumoch som si nikdy nezakladal, ale mohol by som vám okolo toho povedať všeličo iné."

Prečo skončili s koncertovaním, práve keď mali nový album?

"Vtedy to bolo celkom jasné. Na koncertoch nedokázali zahrať skladby tak, ako ich nahrali v štúdiu. Nemali na to technické podmienky. V Abbey Road šiel vývoj veľmi dopredu, oni tam vtedy nahrávali náročné projekty aj s hudobníkmi, ktorí hrali klasiku, a teraz si predstavte, že by chodili po amerických mestách, kde sa očakával štandardný koncert štyroch beatlesákov. Ľudia by si prišli zakričať. To by ich nemohlo uspokojiť."

V akom rozpoložení ten posledný koncert odohrali?

"George si vtedy v lietadle vydýchol so slovami: I´m not a Beatle anymore. Pamätáte si, minule sme sa spolu rozprávali o lenivosti, a lenivosť, to je niekedy konštruktívna vec. Nie je náhoda, že John vtedy vymyslel, že v Abbey Road nahrajú klip a rozpošlú ho do všetkých televíznych štúdií namiesto toho, aby po nich cestovali oni. To už bolo pre nich neúnosné. Samozrejme, ich manažment bol z toho zarmútený a smutní boli aj fanúšikovia, že ich už neuvidia. No im sa vtedy otvorili dokorán dvere štúdia Abbey Road, kde mohli všetku svoju energiu pustiť do ďalšieho skladania a nahrávania. Ničím sa viac nemuseli rozptyľovať."

Kedy sa k vám dostala správa, že viac nekoncertujú?

"To nebola pre mňa podstatná správa. Žil som v socializme a počítal som s tým, že ich nikdy naživo neuvidím. To šťastie mal len môj brat Jason, ktorý bol na Vianoce 1964 v Londýne. Strýko kúpil lístky a šli na koncert. Pre mňa bolo podstatnejšie, že šli do štúdia a svoje piesne nahrali. V tom sa nemýlili. Pretože my, čo máme vzťah k ich hudbe, všetky dokonale poznáme, hoci sme ich nikdy naživo nepočuli. Samozrejme, keby šli v roku 1967 na turné k Sgt. Pepperovi, bolo by to fajn. Ale poviem vám, keď si predstavím tie technické možnosti, neviem, kto by to vtedy ozvučil. Všetko to symfonické obsadenie, dychové nástroje. Aj v dnešných podmienkach by to musela byť šichta."

Muselo byť však mnoho pokusov o to, aby ešte niekedy vystúpili a zahrali aspoň jeden koncert.

"Bolo veľa takých, ktorí im dávali ponuky s neuveriteľnými sumami. Lenže nikto na nich nemal číslo. Aj keď si niekto myslel, že volá Ringovi, na druhej strane mu zdvihol niekto iný. Neuveriteľnú finančnú ponuku im raz dal aj šéf OSN, Paul mu vtedy povedal: