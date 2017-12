Beyoncé na cenách MTV pripomínala obete rasizmu

Speváčka prekonala v počte získaných cien Madonnu. Pozrite si ocenené videá

29. aug 2016 o 11:46 Marek Hudec, sme.sk

Odkedy existujú ceny za najlepšie hudobné videá MTV Video Music Awards, americká speváčka Beyoncé si odniesla presne 24 sošiek astronautov na mesiaci. V nedeľu večer týmto číslom prekonala rekord Madonny, ktorá bola ocenená dvadsaťkrát.

O tom, kto si dnes zaslúži žezlo kráľovnej populárnej hudby, nebolo pochýb ani počas večera, keď Beyoncé predviedla dychberúce vystúpenie. Pozrieť si ho celé môžete na facebooku stanice MTV.

Na ceremoniáli, ktorý sa tento rok odohrával v manhattanskej aréne Madison Square Garden speváčka pôvodne ani vystúpiť nemala. Organizátori jej koncert v programe neuviedli, malo to byť prekvapenie. Novinári však predsa len špekulovali, že sa na pódiu s piesňami z úspešného albumu Lemonade objaví. Mali pravdu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Americký odborník na Beyoncé: Jej nový album zmenil popmusic

Padali na zem

V polovici šou ju nakoniec prišla predstaviť tenistka Serena Williamsová ako dávnu kamarátku.

Na tvár jej v úvode premietali oheň a ona spievala o tom, ako ju podvázal manžel. Pätnásťminútové vystúpenie poskladala z úryvkov niekoľkých piesní, a preto sa v ňom striedali smutné baladické pasáže s agresívnymi tanečnými rytmami, nahnevaným spevom a recitovaním. Nechýbali pritom vyslovene desivé momenty.

Okolo speváčky sa napríklad postupne dvíhali tanečnice, ktoré stáli meravo ako sochy a potom po jednom padali pri zvuku tlesknutia na zem do červenej žiary. Zdalo sa, že tým chce Beyoncé odkázať na obete násilných trestných činov.

Ako hostí si na ceremoniál navyše pozvala štvoricu matiek, ktorých synovia boli v poslednom období zabití pri pouličnom násilí a ktorých prípady označili ľudskoprávni aktivisti za očividné príklady rasizmu.

Beyoncé ich osudy vyzdvihla už na svojom albume, štvorica žien sa napríklad objavila v hodinovom videu k albumu, kde držia fotky svojich synov.

Pritiahnu milióny

Pre Beyoncé znamenali ceny MTV Video Music Awards veľký triumf. Z jedenástich nominácií premenila osem, okrem iných za najlepšie video roka (za pieseň Formation) a najlepšie ženské video roka (za pieseň Hold Up).

Ceny stanice MTV vznikli v osemdesiatych rokoch ako alternatíva ku Grammy v oblasti hudobných videoklipov. Každoročne pritiahnu k obrazovkám milióny mladých divákoch a okrem Beyoncé tento rok ocenili aj Rihannu, Draka či Calvina Harrisa.

video //www.youtube.com/embed/WfMlFxrMb18

Medzi ostatné ocenené videá patria tieto:

Najlepšie mužské video:

Calvin Harris [ft Rihanna]: This Is What You Came For

video //www.youtube.com/embed/kOkQ4T5WO9E

Najlepšia spolupráca:

Fifth Harmony [ft Ty Dolla $ign]: Work From Home

video //www.youtube.com/embed/5GL9JoH4Sws

Najlepší rockový videoklip:

Twenty One Pilots – Heathens

video //www.youtube.com/embed/UprcpdwuwCg

Najlepší hip-hopový videoklip:

Drake – Hotline Bling