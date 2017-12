Desmod a Smatanová získali Platinovú a Zlatú platňu

Koncertom v bratislavskom Bastion pube pokračovalo cez víkend spoločné turné skupiny Desmod, ktorá v týchto dňoch brázdi slovenské mestá spolu so speváčkou Zuzanou Smatanovou. Súčasťou večera bolo aj odovzdávanie cien.

BRATISLAVA - Za predaj nahrávky Skupinová terapia totiž členovia Desmodu prevzali Platinovú platňu a ich kolegyňa Zuzana Smatanová za svoj nový album získala Zlatú

platňu.

"Platina potešila, jasné. Patrí za to obrovská vďaka fanúšikom, ktorí si ten album kupujú. My žijeme a hráme pre nich," povedal o cene Kuly. Záver víkendu a včerajší deň si spolu s kolegami rezervoval na nahrávanie nového videoklipu k pesničke Aby bolo jasné.

Zuzana Smatanová, ktorá na koncertoch vystupuje ako hosť so svojimi vlastnými hudobníkmi, si turné s Desmodom pochvaľuje a svoju vôbec prvú Zlatú platňu si veľmi cení. "Už len fakt, že si ľudia moje CD kupujú a prišla spätná reakcia od ľudí, to ma veľmi teší," povedala speváčka, ktorá pre turné prerušila prácu na pripravovanom druhom CD. Po skončení koncertnej šnúry sa vracia do štúdia nahrávať a ako prezradila, aj druhý album bude o jej hudbe a textoch.

