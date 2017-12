Vrah Johna Lennona zostáva za mrežami. Sebecký čin mu neodpustili

Už deviaty raz žiadal Mark David Chapman súd o predčasné prepustenie. Stále dostáva tú istú odpoveď.

30. aug 2016 o 10:19 Kristína Kúdelová

Približne každé dva roky sa Mark David Chapman obracia na súd a žiada ho o predčasné prepustenie. Už deväťkrát dostal zamietavú odpoveď, naposledy v pondelok 29. augusta.

Má 61 rokov a naďalej bude sedieť pod maximálnym dohľadom vo väznici v Erie County v štáte New York. Trestný čin spáchal 8. decembra 1980, keď zabil Johna Lennona. Súd nevidí dôvod, aby zmenil pôvodný rozsudok, ktorý vtedy znel: Od 20 rokov po doživotie.

,,Nad okolnosťami, ktoré by mohli vyznieť v jeho prospech, stojí premyslený trestný čin, sprevádzaný túžbou po sláve," cituje agentúra Reuters vyhlásenie newyorských sudcov. ,,Vaše prepustenie by odporovalo blahu spoločnosti, znížilo by vážnosť zločinu a podkopalo by úctu k právu," vysvetlili Chapmanovi.

Chapman. (zdroj: TASR/AP)

Chapman zastihol Johna Lennona pred jeho domom na Manhattane. Bývalý Beatle sa vracal zo štúdia a podpisoval sa davu, ktorý ho už čakal. Aj Chapman chcel jeden podpis, vyžiadal si ho na platňu Double Fantasy - celkom čerstvú, Lennon s Yoko Ono ju vydali len tri týždne predtým, v polovici novembra. Potom ho zastrelil.

Sudcovia dodnes hodnotia jeho čin ako diabolský a egoistický a fanúšikovia mu doteraz píšu do väzenia listy s výčitkami. V roku 2000 prešlo dvadsať rokov jeho trestu a odvtedy môže žiadať o predčasné prepustenie. Najbližšie bude mať takú možnosť v lete 2018.