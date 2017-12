Festival elektronickej hudby v bratislavských kluboch

26. apr 2005 o 8:06 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - V piatich bratislavských kluboch sa začne v sobotu o 22:00 festival elektronickej hudby s názvom Prvý máj anywhere. Ide o druhý ročník tejto akcie a zúčastní sa na nej 65 účinkujúcich zo siedmich štátov Európy. Štýly hip hop, drum and bass, techno, progressive, 2step, techhouse a nujazz budú znieť v kluboch Babylon, Duna, Učko, Unique a Spojka. Medzi účinkujúcimi budú napríklad britský drum and bass producent LOXY z renomovaného vydavateľstva Renegade Hardware (klub Duna), francúzsky techno producent SCAN X z Garnierovho labelu F-communications (Učko), zástupcovia najprestížnejšieho hudobného seminára s názvom Red Bull Music Academy: Da-frogg z Turecka, DJ Ahmaad z Bosny, Katcha z Čiech a Monoide zo Slovenska. Priaznivci štýlu progressive sa môžu tešiť na špičku maďarskej scény Andro a Snake Sedrick (Unique). Na hip hop pódiu zase zahrajú najlepší slovenskí hip hop dídžeji Vec, Jazzy, Viktor Hazard aka Amen2 a Lucco (Babylon klub).

Ťahákom festivalu bude aj celoslovenská súťaž vo freestyle battle. Voľnoštýlové slovné súboje raperov na vopred neznáme témy budú prebiehať v klube Babylon a v súčasnosti je nahlásených 16 záujemcov, ako Moe(Amo), Štvanec, Kaidžas, Michadelik, Hummor.