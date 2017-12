Režisér Miro Remo demaskoval slovenskú kultúrnosť. Film Cooltúra už smeruje k divákom

Cooltúra bude prvým filmom, ktorý sa premietne vďaka novej distribučnej platforme.

Pravdepodobne sa stane už otrepanou, ale stále pravdivou vetou, že ak máme byť u nás na niečo pyšní, tak jednoznačne na vysokú úroveň domácej dokumentárnej tvorby. Často sa však stáva, že na dokumenty nechodia mladšie ročníky divákov, a ani to, že sa dostanú do kina, nemusí byť samozrejmé.

Preto vznikol Dokument na kolesách, alternatívna distribučná platforma. Rozbehne sa už o niekoľko týždňov a vďaka nej sa premietnu autorské dokumenty, ktoré nie sú bežne v distribúcii. Pritom nejde len o to, aby stredoškoláci prejavili záujem o slovenské filmy. Ide o to, aby prejavili záujem aj o život.

Autor projektu je Marek Šulík, sám dokumentarista a k tomu aj pedagóg. „Nám pedagógom, ktorí učíme tvorbu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU, sa zdá, že treba aspoň v malej miere medzi mladými ľuďmi realizovať mediálnu výučbu alebo akúsi propagáciu dokumentárneho filmu ako samostatného umeleckého druhu, ktorý dokáže veľmi živo a často i vtipne reagovať na spoločenské dianie a kultivovať verejnú debatu,“ hovorí.

Po živote vo väzení prišla na rad kultúra

Projekt Dokument na kolesách vidí ako príležitosť vytiahnuť mladých tvorcov z čiernej diery, ukázať ich talent a zároveň témy, ktoré pri filmovaní objavili. „Zdá sa nám, že naša krajina nevyužíva potenciál tvorivých ľudí,“ hovorí.

Prvý film, ktorý sa vďaka novej distribučnej platforme premietne, bude Cooltúra od Mira Rema. Mladý režisér nedávno obehával festivaly s dokumentom Comeback o živote väzňov, tentoraz si zobral za úlohu väčšiu tému: demaskovať slovenskú kultúru a spôsob, akým žijeme.

Remo vraví, že pri nakrúcaní mohol ťažiť z tvorivej slobody, ktorej sa priučil práve v škole. „Ateliér dokumentu bol miestom, kde som cítil osobný i profesionálny progres. Chodil som zo školy do práce, ktorá ma vtedy živila, vyburcovaný, až zelektrizovaný. Energiu som potom vkladal do svojich študentských cvičení. Vrátila sa mi v podobe úspechov na zahraničných festivaloch. Platformu Dokument na kolesách som uvítal ako možnosť prezentovať náš posledný film Cooltúra, ale aj ako možnosť prezentácie Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU. Jedno bez druhého by nevzniklo.“

Premiéra filmu Cooltúra je naplánovaná na 3. októbra.

Projekt strážia študenti

Marekovi Šulíkovi pri projekte Dokument na kolesách pomáhajú študenti VŠMU. Budú zárukou, že projekt neupadne do triviálnosti, ale pôjde do hĺbky. Kvalitné filmy od dokumentaristov budú mať vďaka nim lektorský úvodu a krátku prednášku na tému z premietaného filmu. Okrem toho, že filmy nebude možné vidieť nikde inde, možno počítať aj s prítomnosťou samotných tvorcov.

Ako vyplýva z názvu platformy, dokumenty pocestujú za divákmi do celého Slovenska.