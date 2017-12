Hudba nám nestačí. Koncerty musia byť kúzelníckym vystúpením

Vizuálni umelci hovoria o tom, ako slovenskí hudobníci reagujú na koncertné trendy (rozhovor)

1. sep 2016 o 10:17 Marek Hudec

Koncerty Fallgrapp alebo Jimmyho Pé by bez nich vyzerali inak. MATEJ ČERNUŠÁK a ALEX ZELINA už niekoľko rokov pripravujú pre hudobníkov vizuálne šou, vymýšľajú pre nich animácie a optické triky, ktorými by upútali pozornosť divákov. Je to čoraz ťažšie, hovoria.

Prečo sú dnes vizuálne šou pri koncertoch už takmer pravidlom?

MATEJ ČERNUŠÁK: „Bez nich by to bola nuda. Vystúpenia hudobníkov ešte pred piatimi rokmi vyzerali inak. Osvetlením, množstvom techniky a jej rozmiestnením. Predtým hudobníci používali na koncertoch len premietania na rovnú plochu alebo zmiešali niekoľko rôznych videí dokopy. To dnes nestačí.“

Čo je dnes hitom?

ALEX ZELINA: „Veľkým posunom vpred je holografia. Pred niekoľkými rokmi to bola len fikcia vo filmoch ako Star Trek alebo Hviezdne vojny – bol to pojem budúcnosti. Na festivale Pohoda ju však už vytvárali na pódiu hudobníci ako Flying Lotus alebo Sigur Rós. Hoci v oboch prípadoch šlo len o optické klamy vytvorené vďaka prekrývajúcim sa povrchom.“

Čo stojí za takou veľkou zmenou?