Bude mať aj taká žena ako Bridget Jonesová niekedy šťastie?

Trafila sa do problémov normálnych žien. Teraz čaká filmová Bridges Jones dieťa.

1. sep 2016 o 11:44 Kristína Kúdelová

Kilogramy jej pribúdajú, aj keď jej v novoročnom predsavzatí klesol počet kalórií na polovicu. V spoločnosti sa jej vždy podarí nejaký trapas a z mužov dokáže zaujať iba dva typy: šarmantného, no nezodpovedného playboya, alebo zoodpovedného, ale nudného úradníka. Bridget Jones má ďaleko od ideálu ženy, ktorým jej celá moderná spoločnosť máva pred očami. No práve preto svojimi problémami presne zapadla do obrazu normálnej ženy a dnes môže oslavovať, že film o nej - už tretí v poradí - patrí medzi tie najočakávanejšie, ktoré budeme mať na jeseň v kine.

Vo filme Denník Bridget Jonesovej z roku 2001 sa rozhodovala, s ktorým mužom by bola šťastnejšia. Vo filme Bridget Jonesová: Na konci s rozumom o tri roky neskôr riešila v podstate to isté. Nakoniec sa rozhodla pre právnika Marka Darcyho, ktorý ju síce bez romantických fanfár, ale zase s chladnou statočnosťou vyslobodil z thajského väzenia. Ako sa majú dnes?

video //www.youtube.com/embed/ZyxgHMWQjno

Z upútavky na nový film Dieťa Bridget Jonesovej je jasné, že už spolu zase nie sú. Darcyho len Jonesová náhodne stretne, zhodou okolností len niekoľko dní po tom, ako sa zoznámi s iným mužom. A k jej životu už akosi patrí, že sa dostane do komplikácií: nebude vedieť, s ktorým z nich čaká dieťa.

Bridget Jonesová je ľudový fenomén, ktorý sa spája najmä s Veľkou Britániou. Jej príbehy vychádzali najmä ako novinové stĺpčeky v denníku The Independent. Briti najlepšie rozumeli napätiu, ktoré vznikalo medzi roztržitou Jonesovou a spoločnosťou s nalinkovanými pravidlami. Filmová adaptácia však ľahko prekonala hranice krajiny, pretože stavala na rozpore medzi romantickými ideálmi a realizmom, čo je dospelým ľuďom celkom známa vec.

video //www.youtube.com/embed/6KW3liGk6Kk

Hoci sa nikdy netvárila ako veľké umenie, podarilo sa jej niečo podobné ako výbornej romantickej trilógii Richarda Linklatera Pred úsvitom, Pred súmrakom a Pred polnocou. V nej sa k svojim postavám vracajú Ethan Hawke a Julie Delpy, tu zase Renée Zellweger a Colin Firth. Tak ako starnú oni, starnú aj ich postavy.

Teraz do tímu pribudnú Patrick Dempsey ako druhý muž na obzore a Emma Thompson ako gynekologička.

Film Dieťa Bridget Jonesovej príde do našich kín 15. septembra.