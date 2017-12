Jojo očisťuje svoje meno na verejnosti

26. apr 2005 o 10:07 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Mladá popová speváčka Jojo sa snaží verejne očistiť svoje meno po sérii bulvárnych správ, ktoré neprimerane zasiahli do jej súkromia. Táto 14-ročná hviezdička je zhrozená z rozruchu, ktorý spôsobili správy o jej údajných vzťahoch s mnohými známymi spevákmi. Rozhodla sa preto, že verejnosť by mala poznať skutočnú pravdu. "Čítala som o sebe, že behám za chlapcami. Spájali ma so spevákom Bow Wowom, Jkwonom či Jessem McCartneym. Nič z toho nie je pravda," povedala speváčka známeho singla Leave (Get Out). "Naozaj nie som taká, to nie je môj štýl," dodala.