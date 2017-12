Rastislav Sokol: Slovenský dabing konečne dospel

Bol hlasom Keanu Reevesa, Brada Pitta aj Shreka. Dlhoročný rozhlasový hlásateľ a televízny spíker moderuje novú vedomostnú šou Dobre vedieť!.

1. sep 2016 o 16:02 Erika Litváková

Divákom znie váš hlas povedome, odkiaľ ho môžu poznať?

Devätnásť rokov som pracoval v rozhlase, dvanásť som bol hlasom STV. Hoci som pracoval postupne v troch rôznych rádiách - Slovenskom rozhlase, Rock FM aj FM rádiu - stále som sedel v tej istej budove a kancelárii. Dozrel však čas na zmenu, a tak som šiel na voľnú nohu. Neskôr prišla relácia Dobre vedieť!, nabral som druhý dych v televízii a musím povedať, že si to veľmi užívam.

Zdá sa, že aj diváci. Kvíz si pomerne rýchlo získal obľúbenosť.

Prvá séria sa začala nakrúcať v apríli, teraz nakrúcame druhú, no ešte stále sa premiérujú časti prvej. Mám z toho veľmi dobrý pocit. Nie sme prísne obmedzení časom, a to je obrovská výhoda. Keď sa súťažiaci zhovárajú o otázkach, môžu nad odpoveďami špekulovať, podiškurovať si a väčšinou sa práve z toho zrodí zábava a žartíky. Jedine posledná finálová otázka je trošku striktnejšia, pretože tam už ide o veľké peniaze.

Samozrejme, relácia sa do potrebného časového rámca napokon zostrihá, ale čas nás netlačí, preto je nálada pri nakrúcaní uvoľnená a zábava prirodzená. Užívajú si to aj diváci v štúdiu. Myslím, že úspech prišiel aj preto, že všeobecne už diváci nemajú chuť na ťaživé tragédie a seriály, kde sa dokola riešia podvody, nevery a intrigy. Chcú a potrebujú sa aj inteligentne baviť. Zdá sa, že aj toto môže byť cesta.

Ako ste sa stali kvízmajstrom relácie?

Na moderátora aj kapitánov boli vypísané kastingy a keďže som uspel, rozhodol som sa do toho ísť. Šou som videl na internete v originálnej nemeckej verzii a sprvu som sa zľakol, že to budeme robiť podobne. Videla sa mi akási suchopárna a málo živá. Diváci sedeli v štúdiu potichu a dvaja z mančaftu sa bavili vždy len medzi sebou, súperi nemali žiadny kontakt ani nijako netaktizovali. Z výroby ma však upokojili, že na to pôjdeme trochu inak. Veď Juraj Kemka aj Robo Jakab sú skvelí herci a komici, bolo jasné, že relácia - v origináli sa tuším volá Wer weiss denn sowas - dostane u nás nové grády.

Ako moderátor máte k dispozícii správne odpovede?

Voiceovery, čiže hlas k správnym odpovediam do dokrútok nahrávam tiež ja, čo znamená, že odpovede už pri hre poznám. Nahrávam ich však všetky naraz, povedzme pre desať dielov a sú všelijako poprehadzované, poradie nie je totožné s tým, ako odznejú vo vysielaní. Netuším v ktorom diele odznie aká otázka, ale musím povedať, že zväčša sa mi správna odpoveď z pamäti vynorí bez toho, aby som sa musel pozrieť do papierov.

V Dobre vedieť! sprevádza súťažiace tímy hrou, kapitáni Juraj Kemka a Robert Jakab rozprúdia zábavu. (zdroj: TV Markíza)

Je pre vás ťažké zachovať nestranný postoj?

Áno, je to náročné. Sem-tam sa mi, samozrejme, stane, že slovíčkom čosi naznačím, no z réžie ma ihneď upozornia, aby som súťažiacim neradil. Stáva sa to však len zriedka, väčšinou si dávam pozor a žiadnu indíciu pre správnu odpoveď neodhalím. Je dôležité zachovať dekórum.

Mnohé otázky sú skutočne zaujímavé aj zábavné, kto ich tvorí? Sú naše alebo tiež prevzaté?

Je to mix. Absolútnou hlavičkou relácie je u nás Pali Graus. Má všetko na starosti, samozrejme, pod sebou má zohratý tím scenáristov, s ktorými sa starajú o otázky k témam. Často sa už pri nahrávaní dokrútok rehocem, že komu napadlo takú otázku zaradiť.