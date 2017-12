Nahota už nie je sexi, odkazuje kalendár Pirelli 2017

To, čo je dnes považované za krásu, je riadny bordel, hovorí fotograf Peter Lindbergh. Pózovali mu Penelope Cruz, Kate Winslet či Nicole Kidman

1. sep 2016 o 17:25 Anita Ráczová

Vyzliecť sa, to je to najľahšie. Ale to ešte neznamená, že je to aj najkrajšie alebo najvzrušujúcejšie. Niekedy stačí len pohľad, úsmev alebo spadnuté ramienko. Pretože sila ženy ide zvnútra. To je filozofia, s ktorou prichádza nový kalendár Pirelli.

Roky ho definovali práve nahé provokatívne snímky, no už minulý rok naznačil, že táto norma je minulosťou. Annie Leibovitz vymenila uniformované dokonalé ženské telá za osobnosti, ktoré možno nemajú ideálne miery a nepózujú ako profesionálky, no v tom, čo robia, sú jedinečné. Bol to odvážny krok. A zdá sa, že podstatný.