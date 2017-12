Madonna čelí žalobám britského režiséra a produkčných firiem

26. apr 2005 o 11:00 TASR

Los Angeles 26. apríla (TASR) - Americká speváčka Madonna (46) čelí nielen kríze vo vzťahu s manželom, režisérom Guyom Ritchiem, ale aj množiacim sa súdnym žalobám.

Britský režisér Hamish Hamilton a firma The Rude požadujú od Madonny súdnou cestou 175.000 dolárov, spoločnosť Done and Dusted viac ako 155.000 dolárov sťaby náhradu režijných a produkčných nákladov.

V zmysle podnetov, ktoré poškodené strany podali v Los Angeles, im speváčka dlhuje spomínané sumy za práce na televíznej relácii o jej Reinvention Tour 2004 na starom kontinente.

Hamish Hamilton cestoval v súlade s platnou zmluvou na Madonnine koncerty v New Yorku na Floride, v Kalifornii, Nevade, ale aj vo Francúzsku a Anglicku. Navyše v Portugalsku vybral vhodné exteriéry pre nakrúcanie.

Madonna, ani jej agentka Liz Rosenbergová sa predbežne k obvineniam nevyjadrili.