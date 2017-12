O prezidentoch už vznikli trilery aj konšpirácie. Aký žáner dostane Obama?

Medzi najlepšie filmy o prezidentoch patrí aj taký, kde sa prezident vôbec neukáže. Pozrite si ďalšie príklady.

2. sep 2016 o 9:56 Kristína Kúdelová

1. Idealistická dráma: Abraham Lincoln

Lincoln, réžia: Steven Spielberg

Takýto film by si asi želali všetci prezidenti, pretože človek musí byť kameň, aby na jeho konci neplakal od dojatia. Steven Spielberg nemal záujem nakrútiť klasický životopisný film o Abrahamovi Lincolnovi, zaujímali ho iba tri posledné roky jeho života. Tie roky, keď v Spojených štátoch bola občianska vojna a on vložil všetku svoju energiu, skúsenosť politického stratéga a rečnícke majstrovstvo do toho, aby presadil trinásty dodatok k americkej ústave. Čo v praxi znamenalo zrušenie otroctva.

Steven Spielberg, vyškolený v duchu klasickej kinematografie, postavil svoj film na veľkolepých, idealistických prejavoch, ktoré už časti populácie zneli celkom logicky, na tej druhej spôsobovali šok. Ľudia sa rodia rovní, vravel Lincoln ústami Daniela Day Lewisa, ktorý za túto úlohu dostal v roku 2013 Oscara.

video //www.youtube.com/embed/KJVuqYkI2jQ

2. Politický triler: Richard Nixon