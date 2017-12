Jeho piesne sa neomrzia ani na stý raz. Preto mu patrí cena Mercury

O dva týždne najprestížnejšiu britskú hudobnú trofej môžu získať Bowie aj Radiohead.

4. sep 2016 o 12:45 Marek Hudec

Šesť ku jednej. Také šance dávajú v súčasnosti bookmakeri dvadsiatnikovi Michaelovi Kiwanukovi, že vyhrá prestížnu britskú hudobnú cenu Mercury, píše portál NME.

Nominovaných je okrem neho ešte jedenásť nahrávok, medzi nimi aj posledný album Davida Bowieho Blackstar. Bolo by to nepochybne pekné gesto, keby ju získal práve on, cenu Mercury za najlepší album uplynulého roka však v minulosti často odovzdávali najmä menej známym a mladým umelcom, ktorým môže mediálna pozornosť pomôcť vyšplhať sa vyššie v povedomí verejnosti.

Ak by sa to zopakovalo, šancu by mohol mať práve Kiwanuka, ktorého zatiaľ najväčším úspechom je to, že predskakoval Adele na koncertnom turné. A tento rok vydal výborný album Love and Hate.

video //www.youtube.com/embed/aMZ4QL0orw0

Roztopené srdiečko

Mnohých pritom môže odradiť už len jeho obal. Obrázok roztopeného srdiečka a názov Love and Hate (Láska a nenávisť) naznačuje gýč. Odsúdiť desať piesní pred vypočutím by však rozhodne bola škoda.