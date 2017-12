Chceli by ste za učiteľa Stalloneho?

Kto z hercov učil dobrovoľne a pre koho to bolo východisko z núdze?

2. sep 2016 o 14:55 Alena Štifilová

To by bola pestrá škola. Telesnú výchovu by vyučoval Sylvester Stallone, občas by ho zaskočil Hugh Jackman, učiteľkou hudobnej výchovy by bola speváčka Sheryl Crow a komik Billy Crystal by z pozície náhradníka suploval všetko, čo treba – od angličtiny po ručné práce.

Nie vždy by sa však dalo povedať, že je to pre dobro žiakov.

„Bol som strašný učiteľ,“ priznal pre portál contactmusic.com hudobník Sting.

Kým rozbehol svoju hudobnú kariéru, dva roky sa živil vyučovaním na základnej škole v rodnom Newcastli. „Bolo to pre mňa utrpenie. Pútavo som dokázal rozprávať len o tom, čo mňa osobne zaujímalo. Čiže futbal a poézia. Zvyšok som nevedel odučiť.“

Predstavovať si, ako mohli vyzerať hodiny ďalšej rokovej hviezdy, tiež nie je veľmi výchovné. Gene Simmons najprv učil žiakov šiestej triedy, až potom založil skupinu Kiss a začal vystupovať v kostýme diabla a vyplazovať jazyk. Sám priznáva, že neučil, našťastie, veľmi dlho.