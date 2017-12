Seriál o pápežovi zachraňuje benátsky festival. Tromfol všetky filmy

Jude Law hrá mladého a kontroverzného pápeža v réžii Paola Sorrentina

3. sep 2016 o 20:51 Miloš Ščepka

Mení sa tradičná kinematografia na zábavnú atrakciu pre nenáročných, kým publikum s prísnejšími kritériami čoraz častejšie nachádza uspokojenie v televíznej produkcii? Prestáva bežná dĺžka filmového predstavenia stačiť umelecky ambicióznym výpovediam a tie sa presúvajú do sféry televíznych sérií? Aj takéto otázky si v týchto dňoch kladú účastníci 73. filmového festivalu v Benátkach.

Prvé skutočné ovácie po skončení predstavenia i na tlačovej konferencii zožali tvorcovia desaťdielneho televízneho seriálu Il giovane papa (Mladý pápež). Scenárista a režisér Paolo Sorrentino, predstaviteľ hlavnej roly Jude Law, Ludivine Saignerová, Cécile de France a ďalší uviedli prvé dve časti multikoprodukčného taliansko-americko-francúzsko-španielskeho seriálu o 47-ročnom biskupovi Lennym Belardovi zo Spojených štátov, prekvapujúco zvolenom za pápeža Pia XIII.

video //www.youtube.com/embed/pE-YmhfuhiA

Pápež plný kontrastov

Držiteľ Oscara za Veľkú nádheru Paolo Sorrentino aj pre televíznu obrazovku nakrúca svojím typickým štýlom s úchvatným obrazom, efektnou výpravou, no i dostatkom priestoru pre hercov, so silnými emóciami a znepokojujúcimi myšlienkami. V tomto prípade sú to myšlienky o Bohu, viere a cirkvi, ktorú považuje za jednu z najmocnejších organizácií na svete.