Kriminálky sa menia. Začali riešiť problémy moslimov a menšín

Seriály Jedna noc a American Crime sa snažia zaujať divákov novým modelom detektívnych príbehov.

5. sep 2016 o 14:01 Marek Hudec

Ak by ste si chceli naraz pozrieť všetky epizódy populárneho seriálu Kriminálka Las Vegas, museli by ste mu obetovať takmer tristo hodín svojho času, čo je asi dvanásť dní, ak by ste vôbec nespali.

V televízii nájdeme niekoľko prípadov nekonečných a nenáročných detektívnych seriálov založených na schéme – jedna vražda na jednu epizódu. Ak máte vymyslieť tristo originálnych zápletiek s nečakaným záverom, zrejme sa po čase začnete cítiť vyčerpane, rovnako ako diváci, ktorí začnú mať pocit déjà vu. Dôkazom toho sú podobné seriály Castle a Kosti, ktoré postupne obrazovky opúšťajú.

Alternatívou k nim by mohli byť detektívky o zložitých sociálnych problémoch. Patria k nim aj seriály American Crime a najnovšie Jedna noc, ktorá sa minulý týždeň uzavrela na stanici HBO. Ide o témy, s ktorými zápasí aj slovenská spoločnosť: diskriminácia, súdnictvo, rasizmus.

video //www.youtube.com/embed/PbHkfsyU-r8

Vinný či nevinný, to je jedno

Tieto seriály si našli nový koncept – jeden prípad sa rieši celú jednu televíznu sezónu a zločin sa v nich skúmaj do hĺbky. Je pre ne charakteristické, že sa venujú spoločenským následkom zločinu a dokumentárne zobrazujú chyby v systéme spravodlivosti a policajného vyšetrovania.