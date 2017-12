Mel Gibson: Skutoční hrdinovia nenosia elasťáky

Nový film amerického herca a režiséra je ešte drastickejší ako Umučenie Krista.

LIDO DI VENECIA. V Benátkach na svojich milovaných hercov zvyčajne oddane čakajú dievčatká. Festivalový deň však vyzerá inak, keď sa do mesta chystá Mel Gibson. Vtedy sa do ulíc nahrnú staršie dámy a zrelé ženy. Pred dvadsiatimi rokmi na benátskom Lide žiaril ako režisér i herec historickej drámy Statočné srdce, tentoraz sa predstavil v hlavnej festivalovej prehliadke mimo súťaže drámu z nedávnej, no menej známej histórie.

Hacksaw Ridge je skutočným príbehom amerického vojaka Desmonda Dossa (hrá ho Andrew Garfield), ktorý odmietal vziať do rúk zbraň, no napriek tomu sa po japonskom útoku na Pearl Harbor rozhodol dobrovoľne vstúpiť do armády a slúžiť ako zdravotník. Pre svoje rozhodnutie nezabíjať, ale zachraňovať životy, bol nepochopený, vysmievaný, šikanovaný i trestaný.

Počas krutých bojov o ostrov Okinawa na útese Hacksaw Ridge neozbrojený a pod nepriateľskou paľbou zachránil a do bezpečia dopravil desiatky amerických vojakov. Odhadoval ich počet na päťdesiat. Jeho spolubojovníci a svedkovia vraveli o viac než stovke zachránených. Potvrdených a riadne zdokumentovaných ich bolo sedemdesiatpäť.

Pacifista či zbabelec

Dossove hrdinstvo vláda ocenila najvyšším vojenským vyznamenaním Medal of Honor. Až po jeho hrdinskom čine americká armáda umožnila službu i viacerým ďalším členom cirkvi adventistov siedmeho dňa, odmietajúcim zbrane.

Desmond Doss zomrel v roku 2006. Film v réžii Mela Gibsona teda prichádza desať rokov po: „Kinematografia je preplnená rôznymi fiktívnymi superhrdinami. Je najvyšší čas uctiť si tých skutočných,“ povedal režisér. „Dossove hrdinstvo ma fascinovalo od prvej chvíle. Bol to úplne obyčajný muž, ktorý vykonal mimoriadne veci. Pretože sa na prahu dospievania sám a dobrovoľne rozhodol, že sa ani len nedotkne strelnej zbrane, získal nielen povesť pacifistu, ale aj precitliveného zbabelca. Fascinujúcim spôsobom však dokázal, že životy ostatných ľudí bez ohľadu na to, na ktorej strane konfliktu bojovali, sú preňho cennejšie ako ten jeho.“

Na otázku, aký rozdiel je medzi komiksovými superhrdinami a autentickými ľuďmi, preukazujúcimi skutočné hrdinstvo, Gibson odvetil: „Praví hrdinovia nenosia elasťáky.“ Vtip prejavil aj v odpovedi na otázku, či je presvedčený, že s postupujúcim vekom sa stáva lepším hercom. „Jediný rozdiel vidím v tom,“ povedal, „že keď som bol mladší, ľahšie sa mi hrali mladé postavy.“

Od prvých filmárskych zámerov po benátsku premiéru uplynulo štrnásť rokov. Gibson nakrútil s rozpočtom 55 miliónov dolárov v koprodukcii USA-Austrália klasickú vojnovú životopisnú drámu. Zachytáva Dossovo detstvo, mladosť, vzťahy s bratom i s otcom - alkoholikom, zlomeným veteránom prvej svetovej vojny. Vykresľuje formovanie charakteru, vysvetľuje motivácie. Hoci počas výcviku dosahoval nadpriemerné výsledky, odmietanie zbraní ho dostalo až pred vojenský súd, kde mu nečakanú pomoc poskytol práve otec.

Ešte drastickejšie ako Umučenie Krista

Podstatnú časť filmu predstavuje rekonštrukcia bojov o Hacksaw Ridge. V snímke Umučenie Krista Gibson dokázal záľubu v otvorenom zobrazovaní drastických scén ľudského utrpenia. V Hacksaw Ridge ju posunul na novú úroveň. Prekonáva i povestné scény z Dňa D vojnovej drámy Zachráňte vojaka Ryana režiséra Stevena Spielberga, ktorá mala premiéru na benátskom festivale v roku 1998. „Najdôležitejšie v scénach bojového chaosu je zachovať zrozumiteľnosť. Vedieť celkom presne, čo chcete divákovi povedať. Nezahmlievať, nemiasť ho. Vlastne o tom je celá filmová réžia,“ konštatoval Gibson.

Vydesený, nepriateľmi obklopený Desmond Doss sa napriek vyčerpaniu opakovane vrhal na nepriateľské územie dovtedy, kým nezachránil všetkých zranených príslušníkov svojej jednotky, ktorí nestihli včas ustúpiť. „Herec Andrew Garfield dokonal vystihol jeho charakter,“ pochvaľoval si v Benátkach Gibson, „predstavuje kvintesenciu Desmonda Dossa a zvyšok hercov i celého štábu ho pri tom všemožne podporoval. Som im všetkým nesmierne vďačný za to, že som mal tú časť s ich pomocou vyrozprávať príbeh jedného z najväčších hrdinov všetkých čias.“

V jednej z vedľajších postáv vojakov absolvoval svoj herecký filmový debut syn Mela Gibsona Milo.