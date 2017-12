Nick Cave nakrútil film One More Time With Feeling z pudu sebazáchovy

Hudobný mág sa chcel vyhnúť tomu, aby sa ho novinári pýtali na smrť syna.

6. sep 2016 o 11:16 Kristína Kúdelová

Nick Cave pri nakrúcaní filmu One More Time With Feeling.(Zdroj: IMDB)

Písmo: A - | A + 0 193 Nick Cave už raz urobil radikálny krok. Dovolil filmárom, aby prišli k nemu domov a nakrúcali. Napríklad to, ako ráno vstane, ide do kúpeľne, pozrie sa do zrkadla, upraví si vlasy a vyhodnotí počet vrások. Bol rok 2014 a do kín vďaka tomu prišiel vynikajúci dokument 20 000 dní na Zemi. Nick Cave v ňom miestami uvažoval o živote a miestami len tak nechal ten život plynúť. Napríklad pri tom, ako sedel so svojimi štrnásťročnými synmi, dvojičkami, pred televízorom a jedli spolu pizzu. Prešiel rok a syn Arthur sa zabil pri nešťastnom páde z útesu neďaleko Brightonu, kde majú Cavovci dom. Potom prešiel ďalší rok a Nick Cave vedel, že musí nakrútiť film druhý. Zavolal režisérovi Andrewovi Dominikovi a povedal mu, že je pripravený hovoriť o svojej bolesti a smútku. Že práve nahrával so svojou skupinou Bad Seeds nové pesničky, bola priaznivá okolnosť. Rozprávanie o tragickej udalosti sa dalo napojiť na rozprávanie o albume, ktorý nazval celkom príznačne: Skeleton Tree. Nick Cave rok po srmti syna Arthura. (zdroj: IMDB) Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C4ABS na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C4ABS na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone