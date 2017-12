Obama podporuje mladé umenie. V Bielom dome organizuje festival

Umelci sa do programu podujatia South by South Lawn môžu prihlásiť do desiateho septembra.

6. sep 2016 o 13:10 Marek Hudec

Obama má k hudobníkom vrelý vzťah, do Bieleho domu ich v poslednom čase pozval niekoľko.(Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 0 Z Bieleho domu sa už bude prezident Obama pomaly sťahovať, no predtým ho ešte viac otvorí verejnosti. V októbri v ňom bude jednodňová verzia obľúbeného showcasového festivalu South by SouthWest (SXSW) s názvom South By South Lawn. „Podujatie by malo spojiť tvorcov, inovátorov a organizátorov, ktorí každý deň pracujú na tom, aby zlepšili život spoluobčanov,“ cituje stanovisko Bieleho domu magazín Rolling Stone. South by Southwest organizujú každoročne na jar v texaskom Austine. Je to najväčší hudobný festival svojho druhu, jeho program zvykne obsahovať viac ako dvetisíc položiek. Na festival prichádzajú hudobní profesionáli a promotéri hľadať nové talenty v oblasti hudby či filmu. Súčasný americký prezident sa netají tým, že obdivuje tvorbu rapera Kendricka Lamara. (zdroj: TASR) Tento rok v marci Austin navštívil aj sám Obama s manželkou Michelle a na konferencii rozoberali otázky školstva, klimatických zmien či kreatívneho myslenia. Bolo to prvý raz v tridsaťročnej histórii podujatia, keď sa na ňom zúčastnil úradujúci prezident. Možno tam vznikla spolupráca, ktorej plodom je teraz festival v Bielom dome. Umelci sa do jeho programu môžu prihlásiť do desiateho septembra. Obama má k hudobníkom vrelý vzťah, dôkazom toho sú jeho nedávne aktivity: na 4. júla hostil opekačku s raperom Kendrickom Lamarom, narodeniny oslavoval s Beyoncé a na internete zverejnil letný hudobný playlist.