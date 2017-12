Sia v novom klipe pripomenula obete nešťastia v Orlande

Vo videu k piesni The Greatest tancuje aj trinásťročná Maddie Ziegler, ktorá už niekoľkokrát so speváčkou spolupracovala.

6. sep 2016 o 16:25 Marek Hudec

Dievča stojí pred krvavočervenou stenou, plače a po líci jej stekajú farby dúhy. Takýto znepokojivý obraz uzavtvára nový videoklip, ktorý v utorok zverejnila austrálska speváčka Sia k piesni The Greatest.

Dokončila ju spolu s raperom Kendrickom Lamarom, poňali ju ako komentár k tragédii v americkom Orlande. Tam v júni ochrankár Omar Mateen zastrelil 49 ľudí v miestnom gay klube, pripomína magazín Closer. V päťminútovom videu si môžete všimnúť niekoľko odkazov na toto nešťastie.

video //www.youtube.com/embed/GKSRyLdjsPA

Už v jeho úvode ležia tanečníci so sivými tvárami na sebe v tmavom priestore bez pohybu v akejsi opustenej budove a neskôr aj v nočnom klube s rozstrieľanými stenami. Hlavnou hrdinkou klipu je len trinásťročná tanečnica Maddie Ziegler.

So Siou už niekoľkokrát spolupracovala. Jej vystúpenie v klipe k tanečnému hitu Chandelier si napríklad získalo viac ako miliardu prehratí na youtube. So speváčkou pred pár týždňami navštívila aj budapeštiansky festival Sziget.

Sia v poslednom čase pripravila piesne pre dva animované filmy. Prepožičala hlas jednej postave v My Little Pony a nahrala tiež cover verziu hitu Blackbird od Beatles do pripravovaného seriálu Netflix.