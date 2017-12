Peter Breiner diriguje koncert venovaný pamiatke Štefana Robla

Toronto, ON – Peter Breiner bude 12. mája 2005 dirigovať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) v koncerte venovanom pamiatke Štefana Robla.

26. apr 2005 o 15:45

Nedávno zosnulý huslista a dirigent Štefan Robl, ktorý mal koncert pôvodne dirigovať, bol členom SOSR od roku 1968. Bol dirigentom Štátnej filharmónie v Košiciach a Komornej opery. “Ako človek bol nekonfliktný, trpezlivý, dobrácky a nesmierne citlivý, veselý, obľúbený ako v umeleckých kruhoch tak aj v rodine. Obrovský význam v jeho živote ako hudba mala aj rodina, v poslednej dobe obzvlášť jeho dve milované vnučky”, hovorí pani Daniela Roblová o svojom manželovi a dodáva:



”Zahrajme pár krásnych melódií na život, ktorý žil.”

12. máj 2005

Veľké koncertné štúdio SRo – 19.00 hod.

Sólisti:

VIKTOR ŠIMČISKO – husle

JURAJ BARTOŠ – trúbka

Program:

JÁN LEVOSLAV BELLA: Slávnostná predohra Es Dur

DMITRIJ D. ŠOSTAKOVIC: Koncert pre husle a orchester .2

HENRI TOMASSI: Koncert pre trúbku a orchester

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfónia .4 B Dur, op.60

Peter Breiner (1957)

V Toronte žijúci hudobný skladateľ, dirigent, aranžér a klavírista Peter Breiner začal študovať klavír v ranom detstve a jeho výnimočné výsledky a talent spôsobili, že bol ako desaťročný prijatý na Konzervatórium v Košiciach. Tam študoval hru na klavír a bicie, kompozíciu a dirigovanie. Na Vysokej škole múzických umení študoval skladbu ako posledný žiak profesora Alexandra Moyzesa, jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudby.

Peter Breiner má na svojom konte vyše 120 CD platní a dirigoval, často zároveň hrajúc na klavíri, Kráľovskú filharmóniu v Londýne, Bournemouthský symfonický orchester, Viedenský Mozartov orchester, Queenslandský symfonický orchester v Austrálii, Národný orchester Lille vo Francúzsku, Hongkongskú filharmóniu a mnoho ďalších v Európe, Ázii a v Severnej Amerike.

Medzi Breinerove pôvodné skladby patria oratórium “The Story”, dve symfónie, orchestrálne, komorné a zborové skladby. V lete 2004 vyslo vo švajčiarskom vydavateľstve Cascavelle Breinerovo profilové CD s hudbou pre klavírne trio, “... there must be something …”

Breinerovu hudbu denne vysielajú rozhlasové stanice všade na svete.

Jeho početná filmová hudba obsahuje aj klasické kanadské tituly ako Anna zo Zeleného domu, seriál televízie CBC Wind At My Back a filmovú podobu knihy Kanaďana Timothy Findleyho, Piano Man’s Daughter, v produkcii Whoopi Goldberg.

Peter Breiner je známy aj svojimi aranžmánmi. Medzi najpopulárnejšie patria aranžmány Čajkovského, Gershwina (veľmi úspešnéCD “Gershwin for Trumpet” v spolupráci s Jurajom Bartošom), Bacha a barokové aranžmány Beatles a Elvisa Presleyho. Peter Breiner aranžoval a dirigoval aj hymny sveta a Medzinárodný olympijský výbor ho v minulom roku poveril aranžovaním hymien pre letné olympijské hry v Aténach.

Peter Breiner koncertuje po celom svete. Tomuto konceru predchádzalo účinkovanie s Royal Philharmonic Orchestra v Londýne a na budúci týždeň sa predstavi v Toronte, kde bude dirigovať Torontskú filharmóniu.



Viktor Šimčisko

Viktor Šimčisko patrí k slovenskej interpretačnej špičke už od začiatku svojej umeleckej kariéry. Študoval u profesorov Aladára Móžiho a Albína Vrteľa. Venuje sa aktívne koncertnej činnosti a pre potreby fonotéky Slovenského rozhlasu v Bratislave nahral obdivuhodné množstvo skladieb svetových i slovenských skladateľov. Ako sólista a komorný hráč nahral viacero CD platní pre anglické, nemecké a japonské spoločnosti. Pre Campion Records nahral Concerto Gregoriano a Jesennú poému od Ottorina Respighiho a bol označený za "magnifique interprete" hudby O. Respighiho.

Na domácich i európskych pódiách predniesol medzi iným husľové koncerty Mozarta, Brucha, Hindemitha, Prokofjeva, Šostakoviča, Respighiho, Kobajašiho atd. V poslednych rokoch bol v kontakte s viedenským prof.Wolfgangom Schneiderhanom, ktorý vyrazne ovplyvnil jeho umelecké napredovanie. V roku 1991 napísal The Gramophone, že Viktor Šimčisko patrí k európskym umelcom "par excellence".

Juraj Bartoš

Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a Vysokú školu múzických umení tiež v Bratislave u docenta Kamila Rošku. Je laureát Medzinárodnej tribúny interpretov UNESCO pri festivale BHS, finalista medzinárodnej súťaže Pražská jar z roku 1992, kde dostal aj cenu hl. mesta Prahy, víťaz súťaže slovenských konzervatórií.

Od roku 1991 spolupracuje ako sólista so Slovenskou filharmóniou, s ktorou absolvoval sólové vystúpenia na Slovensku v Čechách, Rakúsku,Nemecku, Taliansku, Holandsku, Francúzku, na Cypre. Účinkoval taktiež s Komorní Filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií, Štátnou filharmóniou Košice, SOSR-om, Cappelou Istropolitanou atď.

Je držiteľom ceny českej jazzovej kritiky Jazzový Kája'93 ako talent roku, sideman kapely roku (Quintet Štěpána Markoviča) a sideman nahrávky roku (CD Goin' Home Karla Růžičku).

V poslednom čase spolupracoval s európskymi a svetovými jazzmanmi ako sú Bob Mintzer, Bobby Shew, Bill Watrous, Christian a Wolfgang Muthspiel, Mathias Rüegg, Django Bates, Ilan Ballamy, Eric Kleinschuster, Arkadij Shilkloper, Petras Visniauskas, Vitas Labutis, Yves Robert, Michel Godard, Anatolij Vapirov, Tomaş Ştanko a orchestrami jako sú rakúske big bandy Vienna Art Orchestra, Nouvelle Cousine, Lungau Big Band (s hosťami Bob Mintzerom, Bobby Shewom a Bill Watrousom) . Je lead trumpetistom popredného Orchestra Gustáva Broma.

Umelecky vedie orchester Bratislava Hot Serenaders, v ktorom aj hrá a produkuje nahrávky. Tento orchester sa venuje autentickej interpretácii raného jazzu dvadsiatych a tridsiatych rokov. V roku 1994 sa s úspechom zúčastnil medzinárodného festivalu novoorleánskeho jazzu v St. Raphäel vo Francúzku, kde v súťažnej prehliadke vyhral hlavnú cenu Sydney d’Or a prvé miesto.

S orchestrom Bratislava Hot Serenaders a p. Milanom Lasicom zrealizoval nahrávku CD Ja som optimista a Celý svet sa mračí (2001 a 2002 – platinová a zlatá platňa) a s orchestrom Bratislava Hot Serenaders CD Prvé rendez-vous a Cotton Club Stomp (1997 a 2003). CD Gershwin for Trumpet, natočená v spolupráci s Petrom Breinerom, bola po niekoľko týždňov v tabuľke TOP 25 Jazz CD jazzových rozhlasových staníc v New Yorku.

Aranžoval pre bratislavské divadlá muzikály Cabaret a Niekto to rád horúce (Sugar).