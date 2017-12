Módny návrhár Tom Ford potvrdzuje svoj režisérsky talent

Keby neexistovali romány, na festivale v Benátkach by asi nebolo čo premietať

8. sep 2016 o 9:32 Miloš Ščepka

Aj diváci majú na festivale v Benátkach svoj hlas. Hlasujú, ktorý film je najlepší. Jeden z tých, čo od nich zatiaľ dostal najlepšie známky, je módny návrhár, herec a režisér Tom Ford.

Na talianskom festivale už v roku 2009 uvidedol svoj celovečerný režijný debut Single Man, nominovaný neskôr na Oscara aj na Zlatý glóbus. Tentoraz prišiel s filmom Nočné zvieratá a ponúkol v ňom kriminálny thriller, zabalený do formy psychologickej drámy.

Nočná mora v rukopise

Energická výtvarná kurátorka z Los Angeles Susan (hrá ju Amy Adams) sa pred mnohými rokmi rozviedla so začínajúcim literátom Edwardom (Jake Gyllenhaal) a žije v iluzórnom, pokryteckom manželstve so zámožným, záletníckym obchodníkom. Jedného dňa od bývalého manžela dostane rukopis nového románu so žiadosťou o prečítanie a posúdenie.

Amy Adams vo filme Nocturnal Animals. (zdroj: VIFF)

Román rozpráva o rodinnom výlete, ktorý sa zmení na nočnú moru. Partia násilníkov prepadne cestujúcu rodinku, ženu a dcéru znásilnia a zavraždia. Muž, ktorý prežije (hrá ho Gyllenhaal), prahne po pomste. Nečakanú pomoc mu poskytne policajný dôstojník (Michael Shannon). Román rozpráva o rodine, ktorú mohli tvoriť Susan a Edward.

Analyzuje city – skutočné, možné, zradené, nenaplnené. Otázkou ostáva, či je vôbec možné zistiť pravdu, odhaliť skutočných páchateľov – a či pomsta dokáže niečo vyriešiť. Ford doplnil, že aj preňho je písanie, tvorba postáv a obrazov, mystériom a najzaujímavejšou fázou vzniku filmu. V prípade Nočných zvierat však adaptoval román Austina Wrighta Tony and Susan z roku 1993.

Miloša Formana majú aj v Argentíne

Argentínsky súťažný film Čestný občan zas ironizovaním všednej trápnosti pripomína filmy Miloša Formana. Slávny argentínsky spisovateľ Daniel Mantovani (Oscar Martínez) sa po získaní Nobelovej ceny za literatúru dostal do tvorivého bloku. Nemôže písať, odmieta všetky pozvánky na návštevy, prednášky, študijné i tvorivé pobyty od najslávnejších inštitúcií, osobností a panovníckych rodov celého sveta.

Štyridsať rokov žije v Európe, no keď mu príde pozvanie z rodného argentínskeho mestečka Salas, ktoré nikdy po odchode nenavštívil, z náhleho rozmaru sa vydá na cestu. A tá sa stane sériou stupňujúcich sa tragikomických katastrof.

Z filmu Čestný občan. (zdroj: VIFF)

Pokrytecká malomestská spoločnosť, drobní násilníci, mafiáni, podvodníci, falošní politici, karieristi i naivní ľudkovia dobrého srdca totiž nedokážu zniesť, že niekto z ich prostredia sa stal svetovo úspešným. Veria, že spisovateľ sa stal slávnym na ich úkor. Za cenu ich ohovárania, zosmiešňovania a ponižovania vo svojich románoch.

Keď zistia, že Mantovani nebude ich spasiteľom, obvinia ho zo svojich sklamaní, strát i zlyhaní a napokon sa ho aj pokúsia zastreliť. Spisovateľ nielenže prežije, ale vďaka prežitej traume prekoná aj tvorivú krízu. Opäť má o čom písať.

Tragikomédia o tvorbe, tvorivosti, zodpovednosti umelca, o ľudskej malosti a neprajnosti je prekvapivo vtipná, zábavná a napriek naprostej civilnosti atraktívna a vysoko ju cenia aj festivaloví kritici.

Talianske rebríčky

Domáce publikum síce lojálne odmeňuje talianske súťažné filmy nadšeným potleskom, vo festivalových rebríčkoch však zostávajú filmová patetická dokumentárna esej o nesmrteľnosti Spira mirabilis, komédia o mladých nastávajúcich rodičoch Piuma i komediálna dráma v réžii talianskeho herca Kima Rossiho Stuarta Tomasso na tých najspodnejších priečkach. Pravdaže, porota na hitparády nehľadí a môže mať iný názor.