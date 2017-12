Extrémne chudnutie: Kam až možno zájsť?

Keď sa chorobne obézni ľudia pred kamerami scvrknú z veľkosti XXXL na M, divákov to zábava, šokuje a v najlepšom prípade motivuje. Schudnúť im to však nepomôže.

9. sep 2016 o 11:45 Erika Litváková

"Zatiaľ neexistujú štatistiky, no bolo by zaujímavé sledovať, koľko účastníkov reality šou s témou chudnutia si udržalo svoju hmotnosť aj potom, ako zhasli reflektory a oni ostali sami so sebou, " uvažuje dietologička Gabriela Sabolová

Je to po prvý raz, keď na svete žije viac ľudí s nadváhou ako podvýživou a v priebehu desaťročia by počet obéznych mohol prekročiť hranicu jednej miliardy. Ukázali to výsledky z poslednej veľkej štúdie zverejnenej vedeckým magazínom The Lancet (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). Je to rapídne tempo, preto sa môže zdať, že rôzne reality šou, v ktorých sa chudne – povedzme seriál Extrémne premeny: Druhá šanca na život – môžu poslúžiť pri boji s epidémiou obezity.

Chudnutie pred miliónmi divákov

Stratégie podobných reality šou v komerčných televíziách sú jasné. Videli sme ich už kedysi pri súťažiach The Biggest Loser alebo slovenské SuperTelo. Veľa sa odvtedy nezmenilo, teraz však už aktéri medzi sebou nesúťažia, usilujú sa skôr vyhrať sami nad sebou.

Prvoradá úloha šou však ostáva nezmenená: pred obrazovky má pritiahnuť čo najviac divákov. Taktika je zrejmá, čím morbídnejšia bude obezita a o čo fantastickejšie extrémne schudnutie, tým lepšie. A tak sa pred zrakmi divákov - povaľujúcich sa na gauči často s vrecúškom čipsov v rukách - autentický hrdina s mierami XXXL scvrkne na veľkosť L či dokonca M.

Vydaní napospas drastickej tréningovej záťaži, presne vypočítanému jedálnemu lístku a pod tlakom náročnej psychologickej terapie, ktorá má za úlohu pomôcť spracovať drsné a často šokujúco traumatizujúce emocionálne príčiny obezity, odhaľujú účinkujúci divákom svoje životy. „Bolo mi trochu hlúpe vyzliecť sa pred šéfom a kolegami,“ hovorí v jednej časti šéfkuchár univerzitnej jedálne David, ktorému sa podarilo schudnúť takmer sto kíl. Kým sa však do toho pustil, podľa scenára musel zo seba pred kamerami vyzliecť a šmariť o zem tričko nadmernej veľkosti.

Chudnutie je intímna záležitosť

Na začiatku to bolo len tričko. Neskôr sa divák opakovane stáva svedkom Davidových vybičovaných emócií, bezmocnosti, sĺz a desivého strachu zo zlyhania. David pred kamerami odhaľuje svoju ťažkú traumu z detstva – viní sa za smrť dvoch mladších súrodencov, na ktorých mal dávať pozor, no neustrážil ich. Nedokáže si odpustiť.