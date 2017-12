Barabáš: Mojím cieľom nie je nakrútiť dokument, ale dobyť vrchol

Tatry ho formovali a oblúkom sa do nich vracia s novým dokumentom Sloboda pod nákladom. Práve prichádza do kín.

9. sep 2016 o 13:36 Alena Štifilová

Vydal sa naprieč Antarktídou, varil s ľudožrútmi, zlaňoval najťažší kaňon sveta. Napriek tomu sa vo svojej tvorbe stále vracia k Tatrám a slovenskej krajine. V Slovenskej televízii mal nedávno premiéru dokument S tebou ma baví Slovensko a v kinách sa premieta Sloboda pod nákladom.

Prečo sa niekto dobrovoľne vyberie do štyridsaťstupňových mrazov alebo do neznámej africkej džungle? Vy chcete nakrútiť dokument, ale aký dôvod riskovať majú ostatní členovia expedície?

Chcú to zažiť. A pozor, mne tiež ide v prvom rade o zážitok. Ako dieťa som čítal knihy o objavovaní sveta a tento dobrodružný duch vo mne ostal. Vtedy som vôbec netušil, že aj ja raz budem mať to šťastie skúmať neznáme miesta našej planéty.

Nie je vaším prvotným cieľom nakrútiť dokument?

Nie, expedícia musí mať jednotný cieľ, napríklad dobyť vrchol alebo prejsť kaňon. Nejdete robiť film, ale niečo dosiahnuť. Keby to nebolo aj mojím cieľom, ovplyvnilo by to zdarný priebeh expedície. Zdržujete? Nabudúce vás do tímu nikto nezoberie. Dokument je len bonusom.

Ako sa nakrúca v takých podmienkach? Tolerujú vám prestávku, aby ste mohli urobiť záber?

Na tomto type expedícií to nie je možné. Pri hraných dokumentoch sa často niektoré scény opakujú, ale tu platí, že som to buď zachytil, alebo nezachytil. Ak chcem nakrútiť obrovskú snehovú pláň a bodky, ktoré na horizonte preskakujú ľadové kryhy, musím si ráno privstať a nadbehnúť si. Nikto mi pri vrcholových výkonoch nebude robiť herca, nemôžem im povedať, vráťte sa, vyzeralo to dobre, natočím to.

Prvý prechod Ellsworthovým pohorím. Z dokumentu Neznáma Antarktída (2007). (zdroj: archív P.B.)

Potom musíte byť lepší ako ostatní, aby ste okrem výkonu zvládli aj filmovanie, či nie?

Nejde o to byť lepší. Dobrá expedícia je ako fungujúci hodinový strojček. Ak ste s najlepšími jaskyniarmi, musíte s nimi udržať tempo. Alebo kaňoning. Pri filme Trou de fer: Železná diera sme išli do najnebezpečnejšieho kaňonu na svete, kde padajú do obrovskej diery v zemi štyri mohutné vodopády a vy musíte byť aj v týchto extrémnych podmienkach pod prúdom vody, pripravený a schopný niečo zachytiť, mať pripravenú logistiku nakrúcania. Zlaňovanie vám nikto nezopakuje.

Nie je to na úkor kvality dokumentu, ak sa expedícia podriaďuje výkonu a nie nakrúcaniu?

Nestačí vziať do ruky kameru a niekam sa vybrať. V prvom rade musíte mať cieľ, ktorý osloví, a zážitky.