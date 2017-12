Aké je to vychovávať rockovú hviezdu? Mama Dava Grohla o tom píše knihu

Bubeník Nirvany a zakladateľ Foo Fighters bude zahanbený, keď si na jej obale nájde svoje "exkluzívne fotky z detstva."

9. sep 2016

Ako Virginia sledovala svojho syna rásť, často rozmýšľala o tom, ako sa cítia iné mamy, ktorých synovia a dcéry sa stali rockovými hviezdami.

Boli prekvapené z ich slávy? Báli sa o ich bezpečnosť a či neskĺznu k drogám? Pripomínali svojim deťom, nech si vezmú teplé spodné prádlo, keď sa chystali s kapelou na turné?

Takto sa dá zhrnúť kniha s názvom From Craddle to Stage: Stories From Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars (vo voľnom preklade: Od kolísky na pódium, príbehy matiek, ktoré vychovali rockové hviezdy), píše portál NME.

Na vydanie ju práve pripravuje Virginia Hanlon Grohlová, matka Dava Grohla, bubeníka Nirvany a zakladateľa kapely Foo Fighters.

Hudobník bude asi zahanbený, keď si na obale knihy nájde svoje „exkluzívne fotky z detstva“. Jeho mama si kvôli publikácii urobila rozsiahly rešerš, nebude písať len o vlastných skúsenostiach.

Stretla sa kvôli tomu s matkami Amy Winehousovej, či rapera Dr. Dre.