Tragédia je vždy za rohom. Nick Cave nás učí sa s tým vyrovnať

Austrálsky spevák vydal album The Skeleton Tree, ktorý je ťažké počúvať.

10. sep 2016 o 13:48 Marek Hudec

Obal albumu novinky Nicka Cava a jeho kapely The Bad Seeds.(Zdroj: The Bad Seed)

Nie je to prvý raz, čo smrť zasiahla do hudby. Existuje niekoľko piesní a albumov, ktoré zachytávajú bolesť zo straty blízkeho. Z tých menej známych je to napríklad nahrávka Hospice od amerických rockerov The Antlers.

V roku 2009 rozprávali podozrivo autenticky pôsobiaci zaľúbený príbeh medzi zdravotníkom v nemocnici a pacientkou zomierajúcou na rakovinu. Novinári sa hudobníkov niekoľkokrát pýtali, čo ich inšpirovalo, no oni nikdy neodpovedali.

Rovnako ťažké, ako počúvať Hospice, je teraz vstrebávať každý tón nového albumu Nicka Cava s názvom The Skeleton Tree, ktorý vyšiel v piatok.

video //www.youtube.com/embed/BAMZYpZi_M4

Ozvena