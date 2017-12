Môj syn Arthur zomrel, už nežije. Nick Cave to dokázal vysloviť

Austrálsky hudobník vydal napriek bolesti výborný album a nakrútil skvelý film One More Time With Feeling. (recenzia)

9. sep 2016 o 15:40 Kristína Kúdelová

Nick Cave vo filme One More Time With Feeling.(Zdroj: OUTNOW)

Písmo: A - | A + 4 167 Nedal si na seba štýlové sako, možno sa ani dôsledne neučesal, nemá ani svoju zvyčajnú auru hudobného mága. Sedí len tak v teplákovej bunde, zvädnuto. Nick Cave vždy dokonale ovládal prácu so slovom, vycvičili ho roky textovania a písania denníka. Teraz však zrazu nevie nájsť správne slová, nedokáže sa presne vyjadriť. Pred rokom, keď práve začínal skladať piesne pre nový album s kapelou Bad Seeds, zomrel jeho pätnásťročný syn Arthur, jedna z dvojičiek. Nakrútiť film sa mu zdalo byť jedinou cestou, ako ľuďom povedať, čo sa mu stalo, na otázky novinárov odpovedať nechcel. Poprosil režiséra Andrewa Dominika, aby sa o to postaral. Film One More Time With Feeling sa štvrtok na celom svete premietal ako špeciálna akcia. Odzneli v ňom všetky nové piesne, ešte deň pred tým, ako album Skeleton Tree vyšiel. Vedel, ako pristúpiť k bolesti "Nechápem, prečo toto robím," spochybňoval Nick Cave svoj krok priamo pred kamerou.

