V čase vojny nemáte nárok na lásku, hovorí Emir Kusturica

Slávny filmár nakrútil s Monicou Bellucci svoj najdrastickejší film.

10. sep 2016 o 22:27 Miloš Ščepka

LIDO DI VENEZIA. V hlasovaní kritikov skončil na treťom mieste od konca, aj tak je však nový film slávneho režiséra Emira Kusturicu udalosť. Na mliječnom putu (Na mliečnej ceste) nakrútil po deväťročnej odmlke, a to vyvolalo patričnú pozornosť. Nielenže v nej účinkuje svetová superstar Monica Bellucci, ale jej hereckým partnerom v hlavnej mužskej role je sám režisér. „Nie je to preto, že by to bol môj najosobnejší film.