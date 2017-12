Pozrite si víťazov festivalu v Benátkach

Porotu na prestížnom festivale viedol Sam Mendes, hlavnú cenu získal filipínsky film Žena, ktorá odišla.

11. sep 2016 o 13:18 Miloš Ščepka

CENY 73. MEDZINÁRODNÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU V BENÁTKACH

Zlatý lev pre najlepší film

Ang Babaeng Humayo (The Woman Who Left), réžia Lav Diaz, Filipíny

Strieborný lev – Veľká cena poroty

Nocturnal Animals, réžia Tom Ford, USA

Strieborný lev za najlepšiu réžiu

ex aequo

Amat Escalante za La región salvaje (The Untamed), Mexiko

Andrej Končalovskij za Paradise (Raj), Nemecko-Rusko

Volpiho čaša za najlepší mužský herecký výkon

Oscar Martínez za El Ciudadano Ilustre (Čestný občan), réžia Mariano Cohn a Gastón Duprat, Argentína-Španielsko

Volpiho čaša za najlepší ženský herecký výkon

Emma Stone za La-la-land, réžia Damien Chazelle

Cena za najlepší scenár

Noah Oppenheim za Jackie, réžia Pablo Larraín, Chile-USA-Francúzsko

Osobitná cena poroty

The Bad Batch (Zlá dávka), réžia Ana Lily Amirpour, USA

Cena Marcella Mastroianniho za najlepší výkon mladého herca alebo herečky

Paula Beer za Frantz, réžia François Ozon, Francúzsko-Nemecko

Leone del futuro – Cena Luigiho de Laurentiisa za najlepší filmový debut

Akher wahed fina (The Last of Us) z prehliadky Settimana Internazionale della Critica, réžia Ala Eddine Slim, Tunisko-Katar-Spojené arabské emiráty-Libanon)

Zlatý lev za prínos do svetovej kinematografie

Jerzy Skolimowski

Jean-Paul Belmondo

Jaeger-Le Coultre Glory to the Filmmaker 2014

Amir Naderi, Irán

Persol Tribute to Visionary Talent Award 2014

Liev Schreiber, USA

Cena prehliadky Orizzonti za najlepší film

Liberami, réžia Federica Di Giacomo, Taliansko-Francúzsko

Cena prehliadky Orizzonti za najlepšiu réžiu

Fien Troch za Home, Belgicko

Cena prehliadky Orizzonti za najlepší ženský herecký výkon

Ruth Diaz za Tarde para la Ira, réžia Raúl Arévalo, Španielsko

Cena prehliadky Orizzonti za najlepší mužský herecký výkon

Nuno Lopes za Sao Jorge, réžia Marco Martins, Portugalsko-Francúzsko

Cena prehliadky Orizzonti za najlepší krátky film

La voz perdida, réžia Marcelo Martinessi, Paraguay-Venezuela-Kuba

Osobitná cena poroty prehliadky Orizzonti

Koca Dunya (Big Big World), réžia Reha Erdem, Turecko

Cena prehliadky Giornate degli autori

The War Show, réžia Andreas Dalsgaard a Obaidah Zytoon, Dánsko-Nemecko-Sýria-Turecko

Cena publika prehliadky Settimana Internazionale della Critica

Los nadie, réžia Juan Sebastián Mesa, Kolumbia

Venezia Classici za najlepší reštaurovaný film

L’uomo dei cinque palloni, Marco Ferreri 1963-67, Taliansko

Venezia Classici za najlepší dokumentárny film o filme

Le concours, réžia Claire Simon, Francúzsko