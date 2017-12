Charlie Kaufman: Ľudia nevidia, že s iPhonmi sú trápni. A to ma desí

O tom, prečo sa ľuďom nedarí v romantických vzťahoch, hovorí pre SME oscarový scenárista a autor kultových filmov

12. sep 2016 o 14:32 Kristína Kúdelová

Zvláštne časy. Dospelí chodia na detské filmy, chodia spolu do reštaurácií, ale nerozprávajú sa v nich, namiesto toho, aby mali s niekým vzťah, radšej sa pozerajú na porno. Držiteľ Oscara, americký scenárista a režisér CHARLIE KAUFMAN má o čom nakrúcať filmy. Publikum i kritika ho obdivuje za filmy Adaptácia, V koži Johna Malkovicha či Večný svit nepoškvrnenej mysle, naposledy mal úspech s animovanou Anomalisou. Stretli sme sa s ním na festivale v Karlových Varoch, kde s nami hovoril o tom, čomu dnes vo svete nerozumie.

Vaša životná téma sa zdá jasná, sú ňou partnerské vzťahy. Prečo sú pre človeka takou ťažkou disciplínou, keď dokáže toľko všelijakých iných vecí?

"Neviem, prečo je taká ťažká pre človeka, ale môžem povedať, prečo je ťažká pre mňa. Je na to veľa dôvodov, jedným z nich je, že som zraniteľný, bojazlivý, bojím sa odmietnutia, pretože to bolí. A život mi komplikujú aj očakávania, ktoré odo mňa majú druhí. V tom asi nebudem sám. Keby sme prijali, že ľudia nie sú predstavou, ktorú o nich máme, že sú skutoční a iní, ako si myslíme, že tu nie sú pre nás, ale najmä sami pre seba, žilo by sa nám ľahšie. Väčšinou to však, bohužiaľ, prijať nedokážeme, a preto sa nám navzájom tak ťažko spolu žije."

Často sa hovorí, že naše vzťahy sú podmienené skúsenosťami z detstva. Aj vás tak výrazne ovplyvnilo?

"Ja som bol aj v detstve hanblivý. Vyrastal som pri New Yorku, v štvrti, kde sa práve rozmohla výstavba domov a všetky vyzerali rovnako. Našťastie, keď som mal deväť rokov, strašne som sa zaľúbil do učiteľky herectva. Myslel som si, že sa s ňou ožením, keď budem dospelý. Ona ma vtiahla do divadla a spolu s tým aj do spoločenského života."

Hralo sa vám ľahko pri takej hanblivosti?

"Práveže prvá úloha, ktorú som dostal, bol ťažký frajer. Sebavedomý, arogantný chlapec, čo býval v opustenom dome obklopený kŕdľom vtákov. Pravý opak mňa. Bol to zvláštny zážitok, lebo ľudia sa na mne zabávali a ja som zrazu uveril, že od nich môžem žiadať pozornosť. V skutočnom živote by som si to nikdy nedovolil. To by sa mi nikdy nepodarilo.