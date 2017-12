Die Antwoord sa nevedia dohodnúť, či sa rozpadnú

Juhoafrická kapela vydáva v piatok nový album, pred rokom vystupovala na Pohode.

12. sep 2016 o 15:09 Marek Hudec

Ako to mysleli? Raper Ninja najprv cez víkend v rozhovore pre magazín Exclaim tvrdil, že sa juhoafrická skupina Die Antwoord rozpadne. Malo by sa tak stať po koncerte v múzeu moderného umenia v Kapskom meste budúci rok v septembri: „Bude to koniec. Bolo to krásne, ale nebojím sa konca.“

Následne toto tvrdenie poprela jeho kolegyňa Yolandi Visserová. Novinárka magazínu si ich výroky vraj prispôsobila a uviedla ich bez kontextu.

„Je to klamstvo,“ komentovala na instagrame. Die Antwoord by mali pokračovať aj budúci rok, akurát chcú prestať tvoriť hudbu a sústrediť sa na výrobu filmu. K obvineniu sa Ninja, ani tretí člen skupiny DJ Hi-Tek zatiaľ nepridali.

Môžeme teda len špekulovať, ako celý rozhovor prebehol. Možno išlo len o spôsob, akým Die Antwoord chceli na seba v médiách upozorniť pred vydaním ich nového albumu Mount Ninji And Da Nice Time Kid, ktoré sa očakáva tento piatok.

Kapela funguje už osem rokov, vlani bola jednou z hlavných hviezd na festivale Pohoda. Tu sa však objavili dohady, že vystupovala na playback.