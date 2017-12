Do New Yorku sa nesťahujem

27. apr 2005 o 8:33 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Herecký idol Jude Law poprel správy o tom, že sa so svojou priateľkou Siennou Millerovou plánuje presťahovať do Londýna. Pred časom sa v médiách objavili dohady, že pár chce z Londýna utiecť pred britskou tlačou, informuje internetová stránka Contactmusic. Judge sa nechal počuť, že Veľkú Britániu nikdy neopustí, pretože nedokáže žiť v inej krajine bez svojich troch potomkov, Rafferty, Iris a Rudy. "V Londýne mám deti. Milujem ich a chcem byť v ich blízkosti. Prečo by som sa pre Boha mal sťahovať do New Yorku?" pýta sa hollywoodska hviezda.