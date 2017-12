Tom Hiddleston nakrútil ľudskú hru na Boha. Hrá v nej patológa

Apokalyptický film High-Rise sa dá konečne vidieť aj u nás.

13. sep 2016 o 14:15 Kristína Kúdelová

Mocnosti pracovali na vývoji atómovej bomby, zvyšovala sa hrozba tretej svetovej vojny, terorizmus bol v zásade prirodzenou súčasťou novinových správ - a ľudstvo napriek tomu trávilo čas rozmýšľaním, ako nadizajnovať dokonalý rozprávkový dom.

Keď si spisovateľ J. G. Ballard spísal, čím západná spoločnosť žije, vznikol mu pred očami apokalyptický obraz, ktorý sugestívne opísal v knihe High-Rise. Vežiak. Poznali ju asi všetci Briti, čo v 70. rokoch chodili do školy.

Aj režisér Ben Wheatley ju mal celý život na poličke, až na ňu zabudol. Keď mu nedávno padla do oka, uvedomil si: Bože, že ešte nikomu nenapadlo nakrútiť podľa nej film! Tak to teda urobil on a s filmom High-Rise mal vlani úspešnú premiéru na festivale v Toronte. Po roku sa dostal aj k nám, premieta ho piešťanský festival Cinematik.

Tom Hiddleston (padá) a režisér Ben Wheatley (vpravo) pri nakrúcaní. (zdroj: OUTNOW)

Praktiky patológa

Tom Hiddleston v ňom hrá mladého patológa Lainga, čo sa nasťahuje do nového, hypermoderného vežiaka, kde vyššiu spoločenskú triedu nič nepríjemné nevyrušuje. Najprv sa mu zdá všetko o. k. Horšie je to trochu neskôr: spoznáva susedov, ich divné pravidlá, ktorými si upravili používanie domového vybavenia, nachádza rôzne skryté priestory, vchody aj východy. Nakoniec sa mu odkryje čistá dekadencia, ktorá by aj vyzerala ako hra, keby to nebola skutočnosť a drsný zápas o život. Hraničí to s hororom.

"Ballard vystihol ľudskú hru na Boha: Niekto postavil dom, ktorý zvonka vyzerá krásne, ale žiť sa v ňom nedá.