Kráľ popu sa chcel naozaj zbaviť rodiny údajnej obete

27. apr 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - V procese Michaela Jacksona vypovedala jeho bývalá manažérka v oblasti organizovania služobných ciest a cestovania Cynthia Montgomeryová. Svedkyňa sa vyjadrila, že Jackson ju naozaj poveril rezerváciou last-minuteových leteniek do Brazílie pre rodinu údajne zneužívaného chlapca. Všetky letenky boli jednosmerné. Potvrdila tým domnienky, že Jackson chcel rodinu poslať do Brazílie, odkiaľ sa už nemala vrátiť a tým ju umlčať. Montgomeryová potvrdila aj to, že počas letov, ktoré spevákovi zabezpečovala, podával popový kráľ deťom víno v plechovkách od nealkoholických nápojov s cieľom opiť ich.