Frontman skupiny The Darkness Justin Hawkins údajne nahráva sólový album

Londýn 27. apríla (TASR) - Frontman britskej skupiny The Darkness - Justin Hawkins údajne nahráva svoj prvý sólový album.

27. apr 2005 o 10:37 TASR

Podľa britského denníka The Sun by mal byť album dokončený v júni tohto roku a mal by sa volať British Wail.

"Bude to o čosi menej rockové, ako sú skladby Darkness. Cítiť tam oveľa viac syntetizátorov. V pohode to môžete pomenovať ako luxusný rock," povedal spevák.

Justin rovnako plánuje aj niekoľko samostatných koncertov ešte v priebehu tohto roku. Naďalej však trvá na tom, že s kapelou je všetko v poriadku. "Nie, nerozdelili sme sa, nový album nám vyjde ešte na jeseň," dodal.

História tejto rockovej kapely sa začala písať na konci roku 1999. The Darkness so silnými rockovými piesňami začali hrávať koncerty a ich popularita čoraz viac stúpala. Nahrávacie spoločnosti však mali iný názor, nemali o nich záujem, pretože boli presvedčení, že rock je už pre mladých poslucháčov nezaujímavý. The Darkness však hrávali ďalej. Vydali tri single u nezávislého labelu Must Destroy Music a začali na vlastné náklady pripravovať debutový album. Ten sa však predával nad očakávania dobre a získal cenu Brit Awards ako Album roka 2004. V marci 2004 vydali singel Love Is Only A Feeling, a kapela sa vybrala na svetové turné.